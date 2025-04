Enrique Urquidi, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, le recordó al precandidato y alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que meses atrás dijo que iba a bajar su candidatura si las encuestas no le favorecían.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Hay que recordarle al capitán Manfred Reyes Villa que todo parador hace meses atrás dijo públicamente que si había un candidato que esté mejor posicionado, él iba a deponer su candidatura. Se conocen varias encuestas, y el señor Reyes Villa está involucrado (en estos sondeos). Ahora hay que pedirle que actúe en consecuencia y que honre su compromiso”, dijo el diputado.

En diciembre de 2024, Reyes Villa aseveró que no descartaba retirar su candidatura presidencial si las encuestas no le favorecían y afirmó que no se aferraba a la misma.

“En el caso de que alguien me lleve por unos ocho o 10 puntos, yo me voy a bajar y no voy a pedir ni diputados, ni senadores, ni ministerios, ni embajadas, al estilo de esa megacoalición”, dijo Reyes Villa.

Urquidi reiteró que el alcalde cochabambino se “comprometió” ante el país de que si había un candidato opositor con mejor perfil y mejor posicionado para vencer al MAS se retiraba de la contienda electoral.

“Por tanto, al señor Reyes Villa hay que pedirle explicaciones y ojalá por un mínimo de sentido de responsabilidad del país desista y depongo su candidatura”, señaló.

La última encuesta divulgada por el empresario Marcelo Claure posiciona al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, como favorito en la intención de voto con el 25%, le sigue el empresario y precandidato Samuel Doria Medina con el 16%.

En tercer lugar, está el expresidente Jorge Tuto Quiroga con el 15%, le sigue Chi Hyun Chung con 13% y Manfred Reyes Villa con 11%.

Respecto a la candidatura única de la oposición, el legislador también indicó que “está seguro y confía” que el expresidente Jorque Tuto Quiroga y el empresario Samuel Doria Medina serán “serios” y saldrá el candidato único que le hará frente al Movimiento Al Socialismo (MAS.)