Uruguay y Estados Unidos se unen por Fabián Buglione, el detenido por el régimen de Nicolás Maduro

El gobierno de Yamandú Orsi sigue sin novedades sobre el paradero del ciudadano uruguayo-estadounidense que ingresó el 19 de octubre a ver a su novia

Fuente: infobae.com

El uruguayo-estadounidense Fabián Buglione llegó hace 172 días a Venezuela para visitar a su novia. Cuando estaba en la frontera para ingresar al país, alcanzó a enviarle un mensaje de WhatsApp a su pareja asegurándole que se encontraba “en el puente”. Luego le expresó que las fuerzas de seguridad le dirían cómo seguiría su situación. Y su celular se apagó.

En octubre, cuando Buglione fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro, Luis Lacalle Pou era el presidente de Uruguay. El gobierno condenó entonces la situación y envió cartas para reclamar por el compatriota que reside en Estados Unidos desde hace dos décadas.

Con la llegada de Yamandú Orsi a la Presidencia, hubo un cambio de postura respecto al gobierno de Venezuela –el Estado dejó de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente–, y había dudas en los legisladores de la oposición sobre las gestiones que realizaría la Cancillería para encontrar a Buglione. Y esa fue una de las consultas que recibió el canciller Mario Lubetkin en una comparecencia a la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento.

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, habla con medios de comunicación después de comparecer ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados este jueves 3, en Monetevideo (Uruguay). EFE/ Sofía Torres

En ese ámbito, el canciller informó que el gobierno uruguayo llegó a un acuerdo con el de Estados Unidos en relación a la búsqueda de Buglione, el uruguayo que continúa detenido en Venezuela, informó El País.

“Es el único uruguayo preso que tenemos identificado en Venezuela”, detalló el canciller, al ser interrogado por los legisladores de la oposición. Lubetkin aseguró que las “acciones” y la “preocupación” por el paradero del compatriota se profundizaron, por lo que Estados Unidos se “sumó” a lo que llamó un “esfuerzo conjunto”.

El acuerdo con Estados Unidos es exclusivamente para este caso. La participación del gobierno norteamericano responde a que Buglione tiene nacionalidad uruguaya pero, como residió durante 20 años en ese país, posee Green Card. Esto le dio a Uruguay el espacio para “reforzar” las acciones para que se dé la liberación de Buglione.

Fabián Buglione aparece en la lista difundida por la ONG Foro Penal con los nombres de los presos políticos americanos ya liberados y los que aún siguen en prisión

Lo último que se supo de él es que está vivo y a la espera de lograr su liberación junto a otros estadounidenses detenidos. La información oficial es que está en la cárcel de El Rodeo 1, en el estado de Miranda, adonde el régimen de Nicolás Maduro ha enviado a varios presos políticos. Allí están en condiciones infrahumanas, según han reportado varias organizaciones sociales.

La posición sobre Venezuela

El canciller uruguayo también fue consultado sobre el cambio de postura de Uruguay con respecto a Venezuela. Luego de asumir, el ministro de Relaciones Exteriores explicó que Uruguay no reconoce “la situación en función de cómo se dio el proceso electoral”. Sus dichos generaron críticas en dirigentes de la oposición.

“Eso no quiere decir que [González Urrutia] no haya sido el triunfador, quizás. Simplemente decíamos que no somos nosotros quienes podemos indicar quién ganó o quién no ganó, en función de que no tenemos ni las potestades ni el conjunto de instrumentos informativos necesarios para ello. Lo único que hicimos, en verdad, fue alinearnos a la posición del sistema internacional”, explicó.

El gobierno de Luis Lacalle Pou reconocía a Edmundo González Urrutia como presidente electo (AP/Matilde Campodónico)

Lubetkin detalló que Uruguay dio dos pasos más en relación a Venezuela: “Mantener un diálogo a muy alto nivel con la oposición venezolana y mantener un diálogo también con las autoridades que se adjudican el resultado triunfante de las elecciones”.

El ministro dijo que el “verdadero problema” para Uruguay es que hay más de 10 mil uruguayos que viven en Venezuela y al menos 30 mil venezolanos que están en territorio uruguayo. “O sea, estamos hablando de un grupo de entre 40 mil y 45 mil personas, que nos tocan por todos lados. No estamos protegiendo a quienes están en Venezuela, y aquellos a los que tenemos viviendo en este país no están protegidos. Estos son datos de la realidad, y ese es un tema que tenemos que resolver de alguna manera”, dijo el canciller.