Vecinos y padres de familia enfrentados por la ampliación de un colegio que “destruirá” un área verde

Cochabamba. El hecho se registra en el municipio de Colcapirhua, donde las personas que habitan en los alrededores de una unidad educativa se han visto molestos con el municipio por esta obra que aseguran no fue socializada.







Fuente: Unitel

Vecinos de la OTB Florida Norte y padres de familia de una unidad educativa del municipio de Colcapirhua, Cochabamba, se encuentran enfrentados debido a la ampliación que se pretende realizar en las instalaciones del establecimiento.

Según la denuncia de las personas que viven en la zona, el municipio pretende realizar esta obra sin haber socializado antes y destruyendo toda un área verde donde hay una gran cantidad de árboles de más de 30 años.

[Foto: Paola Cadima – UNITEL] /

“Ese proyecto no se ha socializado. Hace una semana el vecindario en su conjunto entero les ha dicho que no se puede hacer aquello, nosotros tenemos en esa área verde no cualquier cosa, es un bosque; es un área de recarga hídrica, tenemos ahí nuestros dos tanques con los cuales los vecinos estamos beneficiados del servicio de agua”, indicó un vecino a UNITEL.

Los vecinos afirman que ellos no se oponen a que se haga la ampliación del colegio, por lo que sugieren que se realice de manera vertical o del lado norte de las instalaciones para que la afectación no sea a los árboles, pero esto ha sido rechazado por las autoridades.

“En primera instancia hemos pedido que se haga la socialización correspondiente, no lo han hecho nunca, han andado ocultándonos (la información), por eso es que no conocemos, no sabemos; hemos dado las alternativas correspondientes de que esta unidad educativa pueda crecer de manera vertical, porque hay el espacio necesario, no le ha dado la gana de hacer”, lamentó Jaime Cabero, vicepresidente de la OTB.

Asimismo, denuncian que la pasada jornada algunos vecinos tuvieron que atarse a los árboles para evitar que el municipio los tale, ya que este llegó con maquinaria pesada para iniciar con los trabajos pese al rechazo de las personas que habitan en el lugar.