Wilfredo Chávez piensa que el TSE presionó al FPV para que rompa con Evo Morales

Para Wilfredo Chávez, exprocurador general del Estado y abogado de Evo Morales, existió presión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al Frente para la Victoria (FPV), con la finalidad de que rompa el acuerdo mediante el cual el exmandatario iba a ser el candidato presidencial de esa organización política en las próximas elecciones programadas para el 17 de agosto venidero, por ello, la declaración de su máximo dirigente, Eliseo Rodríguez, quien anunció la ruptura del convenio la pasada jornada

Sin embargo, Chávez aseguró que si no es con el Frente Por la Victoria será con otra tienda política con la cual Morales será candidato a presidente en los comicios nacionales del 17 de agosto venidero; empero, cuestionó la forma en que se produjo la ruptura habida cuenta que no hubo causales para que se produzca y lamentó que se haya anunciado a través de los medios de comunicación y no así mediante los canales de comunicación que establecieron ambas partes para coordinar acciones.

“Posiblemente hubo una presión externa que le haya dicho: si vas con Evo Morales o su fuerza política te quitamos tu personería, eso es lo que se sabe en los corrillos; nosotros tenemos que trabajar de manera urgente para tomar una posición y, obviamente, ver otras opciones para participar en las elecciones, porque el pueblo necesita tener una representación del pueblo en la presidencia del Estado y en las máximas instancias de decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el control del Ejecutivo”, afirmó.

Asimismo, rechazó el argumento esgrimido por Eliseo Rodríguez, quien afirmó que Evo Morales no respetó el acuerdo que sostenía que el FPV iba a elegir al candidato a la Vicepresidencia del Estado, afirmó que en ningún momento se acordó ello, porque el binomio saldría de la determinación de las organizaciones sociales del sector evista y un consenso político; además, estimó que ese frente no sabía cómo romper el convenio suscrito, por ese motivo apeló a consideraciones poco creíbles.

“Nosotros hemos defendido la posición de su partido FPV, porque una vez cerrado el calendario electoral el año 2020, no existe ninguna posibilidad de quitar la personalidad a nadie, peor aún con un reglamento del 2022, con una manera tan descabellada y divertida planteada por un señor queriendo quitar personería jurídica a los partidos, hay preclusión y nadie les puede quitar la personería; han amenazado con eso porque el Tribunal Electoral es como el perro faldero del gobierno, así que alas y buen viento”, subrayó.

Criticó también la actitud de Eliseo Rodríguez, quien horas después de haber anunciado la disolución del acuerdo con el líder de los cocaleros, anuncia que está en tratativas con Andrónico Rodríguez para que sea el candidato de la tienda política; señaló que el jefe nacional de FPV actúa como un francotirador, para ver dónde acierta el disparo que le permita evadir la pérdida de su sigla; en consecuencia, estimó que ‘en buena hora’ se rompió ese acuerdo. “Con gente con bipolaridad política es difícil trabajar”, señaló.