‘Yo no voy a saltar del barco’: Montaño dice que se mantiene en el cargo mientras tenga la confianza de Arce

Fuente: erbol.com.bo

Ante el pedido de su renuncia, incluso desde el “arcismo”, el ministro de Obras, Édgar Montaño, reafirmó su intención de mantenerse en el cargo en tanto cuenta con la confianza del presidente Luis Arce.

“En el tema de mi cargo. Yo no voy a saltar del barco. Yo no soy así. No lo he hecho en el golpe de Estado. Así que mientras me dé la confianza el presidente Lucho, yo estaré remando siempre por el bienestar de todos los bolivianos”, afirmó este jueves.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Montaño se pronunció así consultado sobre el pedido de su destitución de su cargo que realizó el diputado “arcista” Rolando Cuéllar.

El Ministro evitó responder directamente a Cuéllar y manifestó que más bien le alegra que exista la libertad de expresarse.