Zelensky anunció que fuerzas ucranianas capturaron a dos soldados chinos que luchaban por Rusia

Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El presidente Volodymyr Zelensky declaró el martes que las tropas ucranianas capturaron a dos ciudadanos chinos que luchaban junto a las fuerzas rusas, y añadió que Kiev exigiría una explicación a Pekín y una reacción de sus aliados.

Moscú y Pekín han profundizado su cooperación política, militar y económica desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

“Nuestros militares capturaron a dos ciudadanos chinos que lucharon en el ejército ruso. Esto ocurrió en territorio ucraniano, en la región de Donetsk”, declaró Zelensky en una publicación en redes sociales.

Soldados ucranianos. Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS