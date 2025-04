Zuñiga pide ampliar sus declaraciones y su abogada dice que dará detalles sobre el presunto “autogolpe”

El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga.

El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, procesado por un intento golpe de Estado ocurrido el 26 de junio de 2024, pidió nuevamente al Ministerio Público ampliar sus declaraciones. Su abogada, Silvia Tapia, anticipó que en esa ampliación dará detalles de cómo esa acción militar fue instruida por el presidente Luis Arce.

“Lo que me transmitió, y de la conversación que tuve con mi defendido, es que esa orden se la ha dado el Mandatario en fecha 23 de junio, un día domingo, cuando ellos se encontraban en un partido de básquet dentro del colegio La Salle”, afirmó la noche de este martes, durante una entrevista en el programa Que no Me pierda, que se transmite por la red UNO.

“Exactamente a las nueve de la mañana, en el descanso del partido que ellos estaban realizando, el presidente Luis Arce le habría manifestado que ´esta semana es clave con todo lo que se viene y, si logro pasar, ya no me tumban´. Él ha hecho ese comentario debido a la convulsión que se venía esa semana”, agregó la abogada, quien contó que asumió la defensa de Zúñiga a fines de marzo y anunció que la declaración ampliatoria se realizaría en un par de semanas.

Zuñiga se encuentra recluido en el penal de El Abra, en Cochabamba, y en febrero habló con un enviado de la red Erbol, quien le preguntó por qué hizo lo que hizo ese 26 de octubre. Su respuesta fue: “Por la patria”. Luego agregó: “Yo sé lo que ha pasado, se va a saber la verdad. Se va a saber en su momento”.

El mismo día en que comandó la revuelta militar que llegó con tanquetas hasta la plaza Murillo de La Paz, el excomadante del Ejército dijo que se trató de un autogolpe. “El domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el Presidente (Luis Arce), y el Presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces, es necesario preparar algo para levantar mi popularidad”, declaró a los periodistas luego de su aprehensión.

Sin embargo, en su primera declaración ampliatoria, no mencionó nada sobre esta presunta solicitud presidencial. “En ningún momento ha señalado que haya sido un autogolpe en su declaración ampliatoria”, informó el fiscal del caso, Omar Mejillones, en torno a la declaración informativa ampliatoria que ofreció Zúñiga ante el Ministerio Público en julio de 2024.

Casi inmediatamente después de las declaraciones de Zúñiga tras su aprehensión, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, respondió a sus acusaciones y consideró que forman parte de una vendetta contra el Jefe de Estado.

“Él lo que hace es intentar de enlodar [con] todas estas acciones realizadas por él al presidente, y esto lo hace con la finalidad de una vendetta contra el presidente que no le permitió, no le aceptó de ninguna manera que pueda realizarse el golpe de Estado que él pretendía”, aseguró durante una entrevista con Alejandra Oraa, en Café CNN.