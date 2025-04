Zvonko: ¿En serio el país está tan en la miseria que depende de un crédito para el voto en el exterior?

El asambleísta cruceño sostuvo que el Gobierno tiene todos los mecanismos para conseguir los 7 millones de dólares que se necesitan para el voto en el exterior, como cerrar empresas públicas deficitarias o reducir el gasto estatal.

Fuente: ANF / La Paz

Tras el rechazo de la aprobación de un crédito de $us 100 millones el Legislativo, expresidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, cuestionó que el Gobierno intente posicionar la idea de que sin ese préstamo no se puede garantizar el voto en el exterior.

Esta madrugada, la Asamblea Legislativa rechazó la aprobación de un préstamo de $us 100 millones de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). El Gobierno se comprometió a emplear parte de ese dinero para garantizar el voto de los bolivianos en el exterior.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el Encuentro Multipartidario del 17 de febrero, el Gobierno aseguró que garantizará los recursos para que se desarrollen las elecciones generales, pero también pidió que la Asamblea se comprometa a aprobar préstamos internacionales.

“No podía supeditarse la elección de un país a la aprobación o no de créditos. No puede tratar de chantajearse a los bolivianos de que unas elecciones no se van a hacer por sólo 7 millones de dólares, eso ya vendría a ser una admisión de que el país está en la quiebra económica”, cuestionó Matkovic.

El asambleísta cruceño sostuvo que el Gobierno tiene todos los mecanismos para conseguir los 7 millones de dólares que se necesitan para el voto en el exterior, como cerrar empresas públicas deficitarias o reducir el gasto estatal.

“¿En serio el país está tan en la miseria que si no se aprueban un crédito de 100 millones no va a haber esos 7 millones de dólares para garantizarle el voto a los ciudadanos en el exterior? Es un absurdo y una contradicción a lo que dicen todos los ministros de Gobierno: de que Bolivia es solvente, tiene los recursos y que su única dificultad es el flujo de caja”, criticó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, lamentó que el evismo frene la aprobación del crédito de la cooperación japonesa y aseguró que esa facción del oficialismo no quiere las elecciones generales de este año.