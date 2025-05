Acto de posesión de la Directiva del Concejo Municipal es empañada por insultos y agresiones, ante fricciones al interior del MAS

Este martes en horas de la tarde se llevó a cabo el acto de posesión de la nueva directiva del Concejo Municipal de Yacuiba, empañado por insultos por parte de organizaciones de mujeres afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) contra la Concejala Secretaria, Yanet Díaz.

La posesión fue realizada por la Concejala Decana, Yaquelín Rocabado en medio de ausencia de los concejales de la bancada del MAS y de la oposición.

Al momento de la posesión abuchearon a la Concejala Yanet Díaz, tildándola de traidora al MAS, toda vez que durante de la elección de la Directiva efectuado el pasado viernes, la bandada oficialista acordó que la cartera de Secretaría sería delegada al Concejal Fortunato Choque, pero Díaz fue nominada para la misma cartera por concejales de oposición y por 6 votos contra 5 ganó Diaz, en ese contexto sus pares la calificaron de haber pactado con la oposición para ocupar esa cartera.

Asimismo, al momento de retirarse del Salón Consistorial, la concejala Díaz fue agredida físicamente por parte de una de las señoras disconformes, jalándole los cabellos cuando se dirigía a abordar un vehículo, que al mismo pretendieron retener por la fuerza.

Al respecto de los abucheos, Diaz atribuye a que esos actos indecorosos fue planificado e identificará a los responsables, puesto que sus colegas del MAS están en desacuerdo con que su persona haya asumido la Secretaría, actos que califica como acoso político en su función de concejala.

Díaz niega que haya traicionado a su bancada del MAS, solo que ha ejercido su voto.,

«La minoría (oposición) sugirió mi nombre y porque no apoyarle, yo también tenía la pretensión de ejercer la Secretaría y mis colegas de la bancada no lo han considerado así, han sugerido mi nombre y yo también he votado por mi, solamente estoy ejerciendo mi voto como mujer», expresó Díaz.