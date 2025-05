Al igual que su antecesor, Ríos afirma que se aprehenderá a Evo Morales cuando las condiciones estén dadas

El ministro de Gobierno reitera que se dará cumplimiento a la orden judicial, pero evita referirse a cuándo podría llevarse a cabo la operación policial.

eju.tv / Video: Vos TV

Además de confirmar que la orden de aprehensión contra Evo Morales continúa vigente, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, afirmó este viernes que se ejecutará la disposición judicial emanada por un tribunal de la ciudad de Tarija, en el marco de un caso que se le inició por el supuesto delito de trata de personas con agravante, en cuanto existan las condiciones que permitan no poner en peligro la vida de ciudadanos en el lugar donde la Policía Boliviana cumpla esa operación.

De esa manera ratifica lo que afirmó su antecesor, Eduardo del Castillo, quien, en reiteradas oportunidades afirmó que las condiciones para la captura del exmandatario en el trópico de Cochabamba no estaban dadas, pese a que la misma fue emitida en dos oportunidades; la primera en diciembre de 2024 y la segunda, en enero de este año, cuando el juez el juez Nelson Rocabado lo declaró en rebeldía y determinó también su arraigo, el congelamiento de sus cuentas y la anotación preventiva de sus bienes.

Cocaleros del Chapare cuidan a Morales en todo momento. Foto: RKC

“La orden de aprehensión contra el señor Evo Morales continúa vigente y se trata de un cumplimiento de la Ley; toda acción que se ha llevado durante este tiempo en el Ministerio de Gobierno a la cabeza del compañero Eduardo (Del Castillo) y ahora, en lo que me toca asumir, como lo he manifestado, se va a respetar y resguardar la vida de las personas. La orden de aprehensión contra el señor Evo Morales va a ser ejecutada el momento en el que se den las condiciones y que no se ponga en riesgo a la población boliviana”, aseveró.

El líder cocalero es investigado por una supuesta relación con una menor de 15 años cuando él era aún presidente del Estado Plurinacional, fruto de ella, la menor habría dado a luz a una niña el año 2016, a la edad de 16 años. La presunta hija de Morales habría sido registrada con su apellido dos años más tarde en un registro civil de la ciudad fronteriza de Yacuiba, colindante con la República Argentina, justamente, esa partida de nacimiento es tomada como la prueba del delito.

Morales realiza sus actividades en el trópico de Cochabamba. Foto: RKC

Al respecto, la autoridad gubernamental asevera que se analizan los escenarios para actuar de ‘manera prolija’ y reducir probables problemas adyacentes producto de una intervención policial, habida cuenta que el exmandatario está refugiado en Lauca Eñe, un bastión prácticamente inexpugnable en el trópico de Cochabamba, donde el exjefe nacional del MAS cuenta con el resguardo de un grupo de seguridad y la vigilia permanente de decenas de cocaleros.

“Como ustedes saben, existen grupos que intentan y atentan contra la vida y la integridad de las personas, entonces, el momento preciso, el momento que se dé esto, se tiene que actuar de manera prolija, de manera responsable y, obviamente, reduciendo daños colaterales que se podrían generar a partir de esta orden de aprehensión; pero, es importante aclarar que la Policía Boliviana va a dar cumplimiento a lo que establece su mandato de ejecutar la orden de aprehensión en contra del expresidente”, puntualizó.