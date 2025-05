Alberti anuncia acciones tras enfrentamientos en el Concejo Municipal cruceño

Santa Cruz. El ahora vicepresidente del Concejo cruceño afirmó que «ucesistas, pandilleros y barrabravas» no les dejaron ingresar al edificio municipal.

Milen Saavedra







Fuente: Red Uno

Tras los enfrentamientos registrados este domingo en el Concejo Municipal de Santa Cruz, el concejal José Alberti, elegido como vicepresidente, anunció acciones contra el alcalde Jhonny Fernández.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En ese sentido, rechazó las afirmaciones que señalan a los concejales Silvana Mucarzel e Israel Alcócer, por «contratar vándalos».

«Las mentiras no se responden, yo no voy a responder mentiras de delincuentes. Nosotros, en ningún momento, hemos cometido un acto bochornoso. Llegamos a querer sesionar, de manera pacífica, a nuestro recinto, al pleno del Concejo y no pudimos ingresar porque había alrededor de 5000 personas, entre ucesistas, pandilleros y algunos barrabravas que impidieron nuestra entrada para elegir una nueva directiva, por mandato de la norma», afirmó Alberti en El Mañanero de Red Uno.

Asimismo, dijo que no respondieron a lo que denominó «actos violentos», en los que se destrozaron dos edificios municipales.

«Ayer, nosotros demostramos firmeza. El fondo de esto (es que) el alcalde Jhonny Fernández no quiere ningún tipo de fiscalización. El Concejo ha sido una piedra en el zapato para, en este caso, robar, hacer más hechos de corrupción en la alcaldía. Nosotros venimos fiscalizando hace 4 años, tenemos los presos, hemos sido apegados a la ley, a nuestro trabajo y hemos sido un estorbo en los fines que tiene el ejecutivo municipal, el alcalde, para pelarse toda la plata del municipio», indicó.

Igualmente, lamentó los hechos de este domingo y el saldo de heridos. «Tenemos las pruebas, las cámaras», dijo.

«Ayer vimos gente de primera línea de Jhonny Fernández, está muy desesperado. Soy presidente de la Comisión de Finanzas. Él está tramitando 100 millones de bolivianos y no sabemos qué va a hacer. Es un préstamo, es un crédito y el Concejo no se va a aprobar esa solicitud, se la hemos frenado», aseveró.

Comentó que no hay ejecución presupuestaria.

«También solicitó al Concejo Municipal, el cambio de POA y presupuesto, reformulación, que no lo hemos hecho porque no ha ejecutado la plata, no está haciendo obras en los barrios, no sabemos dónde se está yendo la plata, al 16 de abril la Secretaría de Obras Públicas ejecutó el 9% de su presupuesto. Por eso, no hay pavimento, no hay obras, etcétera. Entonces, hay una incapacidad de administrar la ciudad total», detalló.

Apuntó a que hay «un odio de Jhonny Fernández», que «viola derechos humanos, agrediendo físicamente». «Ayer los que nos agredieron no son cualquier cosa. Son pandilleros, son la gente de primera línea, gente muy cercana al alcalde ha hecho todos estos actos de violencia ayer; estaban subalcaldes, secretarios, directores, allegados, asesores», reiteró.

En ese sentido, dijo que se buscaba «tomar el Concejo, bloquearlo o cerrarlo» para que no haya fiscalización.

«Todas las acciones van a ser en contra de él y su gente, sus colaboradores. Ayer, reaccionaron contra nosotros con violencia y rapidez, así deberían haber recuperado las más de 100 áreas verdes que estamos perdiendo y se están avasallando.

Cuando el alcalde quiere actuar, actúa; después se hace de la vista gorda. Nosotros vamos a hacer todas las acciones correspondientes. No vamos a parar, vamos a seguir luchando, fiscalizando y esto es una prueba más de que tenemos el peor alcalde de la historia del municipio de Santa Cruz», complementó.