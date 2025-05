Always Ready continúa liderando la liga, pero Bolívar le pisa los talones

Terminó la octava fecha de la Liga División Profesional y los alteños continúan en la cima, pero solo le sacan dos puntos a Bolívar, que debe un partido.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

La octava fecha de la Liga División Profesional se disputó el domingo y mantuvo a Always Ready como único líder del torneo, aunque ahora lo tiene de cerca a su escolta Bolívar, que quedó a tan solo dos puntos y debe un partido.

Always mantiene su invicto, pero sumó un nuevo empate, esta vez como visitante ante Real Oruro. Alcanzó los 20 puntos y ya no depende de sí mismo para seguir en la cima, ya que Bolívar, que no jugó el fin de semana, está segundo con 18 unidades y, si gana el partido que debe, superará en puntos al cuadro alteño.

En el tercer lugar sigue The Strongest con 16, la misma cantidad tiene Blooming, que es cuarto por diferencia de gol. Quinto se encuentra ABB, y sexto FC Universitario. Si el torneo terminara hoy mismo, estos equipos clasificarían a torneos internacionales, y se sumarían el campeón y subcampeón del torneo por grupos para completar los ocho representantes ante Conmebol.

Oriente logró finalmente su primera victoria en el torneo tras vencer 3-2 a The Strongest como local. Los dirigidos por Gualberto Mojica llegaron a seis puntos y son antepenúltimos, aunque deben un partido ante Nacional Potosí.

Wilstermann sigue en la penúltima casilla con 3 unidades, mientras que Aurora, que empezó la temporada con -33 puntos por el caso Montaño, es último con -25, ya que logró descontar algunas unidades.

Tabla de Posiciones – División Profesional del Fútbol Boliviano (Liga)

1. Always Ready – 20 pts (8 PJ)

2. Bolívar – 18 pts (7 PJ)

3. The Strongest – 16 pts (8 PJ)

4. Blooming – 16 pts (8 PJ)

5. ABB – 12 pts (8 PJ)

6. FC Universitario – 11 pts (8 PJ)

7. Guabirá – 10 pts (8 PJ)

8. Independiente – 9 pts (8 PJ)

9. San Antonio – 9 pts (8 PJ)

10. Real Tomayapo – 8 pts (8 PJ)

11. Nacional Potosí – 7 pts (6 PJ)

12. Real Oruro – 7 pts (8 PJ)

13. GV San José – 7 pts (6 PJ)

14. Oriente Petrolero – 6 pts (7 PJ)

15. Wilstermann – 3 pts (8 PJ)

16. Aurora – -25 pts (8 PJ)