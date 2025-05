Amauta amenaza con boicotear las elecciones si no hay participación de organizaciones indígenas

David Ticona, amauta del Kollasuyo, amenazó este miércoles con boicotear las elecciones generales previstas para agosto si no se permite la participación directa de organizaciones indígenas, con candidaturas propias, en los comicios.

El lunes, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por mayoría de votos y en cumplimiento de la Ley 1096, rechazó la participación de “organizaciones de las naciones pueblos indígena originario campesinos” en las elecciones generales previstas para el 17 de agosto próximo.

“Esa es nuestra molestia, nosotros decimos si no nos hacen caso, si no nos dan cobertura para participar en estas elecciones, vamos a boicotear las elecciones en nuestros pueblos, no vamos a permitir que ingresen los miembros del tribunal electoral porque si no es con nosotros, no se juega el partido, nosotros tenemos que estar en cancha, jugando y ejerciendo nuestros derechos políticos”, sostuvo Ticona.

El amauta participó esta mañana de una concentración de protesta de representantes indígenas en la plaza Abaroa, frente a oficinas del TSE

Autoridades del TSE señalaron que su decisión estuvo enmarcada en el artículo 15 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, que establece que “Las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, deberán solicitar su registro para participar en procesos electorales de alcance subnacional ante el Órgano Electoral Plurinacional”.

Con esa disposición, aprobada en 2018, se faculta la participación de organizaciones indígenas sólo en las elecciones subnacionales, no así en los comicios generales.

Ante esa situación, Ticona dijo que se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para hacer prevalecer el derecho de indígenas a participar en las elecciones generales.

Acotó que también se envió una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que emita una medida cautelar a favor de los indígenas, para que sean tomados en cuenta con candidaturas propias.

