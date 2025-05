Analista observa oportunismo y falta de propuestas en las candidaturas presidenciales

Rolando Schrupp cree que los candidatos solo piensan en acceder al poder y no ofrecen soluciones estructurales al país.

De cara a las elecciones presidenciales programadas para el 17 de agosto de 2025 en Bolivia, el analista político Rolando Schrupp expresó su preocupación por la falta de propuestas concretas por parte de las diez candidaturas presidenciales y señaló que tanto en el sector progresista como en el conservador predomina el oportunismo político, porque se observa ‘una pugna de poder y no de ideas», lo que refleja el marcado interés en ser gobierno antes que presentar un proyecto serios para el país.

Como ejemplo, Schrupp se refirió a la candidatura de Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y vicepresidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, quien se postula por la Alianza Popular junto a la exministra de Planificación, Mariana Prado, como candidata a la vicepresidencia. Según su análisis, Rodríguez es visto por los sectores de la denominada izquierda como un factor de continuar o acceder al poder, pero no se suman al político porque lo consideren un generador de propuestas.

“En la izquierda hay un intento de generar renovación, como si fuera un tema generacional o de que la juventud debe asumir el proceso de cambio que nos ha llevado donde estamos hoy. Se ha reducido el ejercicio democrático a una pugna de poder y no tiene nada que ver con caras nuevas o caras viejas, sino con la forma y las ideas que se están planteando, no están discutiendo un proyecto político, sino qué tan cerca o qué tan lejos estarán del poder; porque el señor Andrónico Rodríguez representaba un proyecto político y ahora solamente una vía para acceder al poder”, subrayó.

En las pasadas horas, aliados de Rodríguez expresaron su disconformidad con la conformación de las listas de candidatos presentadas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Darwin Choquerive, operador del senador cochabambino en ese departamento, denunció un ‘manoseo’ en la elaboración de las listas y señaló a algunos parlamentarios de intentar prorrogarse en las candidaturas. La misma percepción tiene el dirigente campesino Humberto Claros, quien les pidió su renuncia.

Ellos encuentran la oportunidad electoral de acceso al poder a través de Andrónico y por eso están tratando de ser los únicos en ese círculo, al igual que en la derecha lo mismo se ve en este ‘bloque de izquierda’, es la misma política en que los oportunistas tratan de secuestrar a los candidatos como si ellos fueran la renovación cuando las ideas y la forma de hacer política son las mismas de siempre, es un discurso hipócrita”, aseveró.

La situación se complica aún más con la reciente decisión del TSE de suspender temporalmente la candidatura de Rodríguez, en medio de impugnaciones legales sobre el uso de la sigla del Movimiento Tercer Sistema (MTS). Rodríguez ha denunciado que estas acciones buscan impedir su participación en las elecciones, calificando la situación como una «guerra judicial, política y electoral».

Por su parte, los candidatos de derecha, como Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, han logrado inscribirse sin mayores obstáculos, aunque también enfrentan críticas por la falta de propuestas claras y por centrarse en la popularidad más que en programas de gobierno. Schrupp afirma que los políticos de derecha redujeron el escenario electoral a un ‘concurso de popularidad’ y no a la generación de debates que tengan como eje las demandas ciudadanas.

“Han visto la oportunidad de acceder al poder, aunque no plantean ideas liberales ni de derecha, se están reduciendo a un simple concurso de popularidad; como existe una profunda crisis multidimensional en el país, especialmente en la estructura del Estado, hay otra subyacente que es la crisis de representatividad, porque no representan a nadie”, afirmó el politólogo, para luego resaltar la falta de propuestas e ideas de los seis frentes que representan a esta tendencia política.

En consecuencia, estimó que ese es un problema estructural de estos frentes, porque no tienen un proyecto de país para ofrecer a los votantes, lo que los inviabiliza como una opción seria ya que solamente responden a criterios ‘oportunistas’ y no a una planificación estratégica que les permita ofrecer soluciones reales a la dramática situación que atraviesa el país, hecho que demuestra que no son proyectos políticos, sino experimentos electorales para acceder al poder en función a promesas improvisadas.