Andrónico Rodríguez puede ser expulsado de su federación si no se presenta este lunes en el trópico de Cochabamba

Andrónico Rodríguez corre el riesgo de ser expulsado de la Federación Mamoré – Bulo Bulo si es que no se presenta ante la Coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba; el senador evista y también dirigente de esa región, Leonardo Loza, afirmó que las bases de ese sector definirán la sanción contra el presidente del Senado si es que no se presenta ante la máxima instancia de los cocaleros.

Loza añadió que también la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba se plegó a la determinación cocalera de asistir a la región del trópico para que Rodríguez explique los ‘insultos’ que vertió contra su mentor, Evo Morales, y el ultimátum que le dio a este para que compruebe que cometió alguna traición contra el instrumento político que dirige el expresidente. En consecuencia, se le dio el mismo plazo de 24 horas para que demuestra ‘su lealtad con el pueblo’.

“Si no cumple en estas horas, su sindicato, su central, su federación y, por supuesto, las seis federaciones tomarán las determinaciones que correspondan”, aseveró Loza, quien no quiso adelantar la sanción a la que expone Rodríguez si no asiste a la convocatoria y dejó en ‘manos de las bases’ el dictamen final. “No estoy adelantando que se lo va a expulsar, las decisiones en torno al señor Andrónico Rodríguez tomarán los compañeros de base”, apuntó.

Sin embargo, sobre las penas a las que se expone el titular de la Cámara Alta si desobedece al llamado de la máxima instancia de los cocaleros, su excorreligionario afirmó que ‘correspondería todo’, lo que deja entrever que la posibilidad de una posible expulsión del movimiento cocalero es un riesgo latente para Rodríguez; “pero, recalco, por respeto y disciplina sindical no quiero adelantarme a nada, serán los compañeros de base quienes tomen las decisiones”, puntualizó Loza.

“Si él amenaza, si él chantajea como lo hizo ayer, o anteayer escuchamos, por supuesto, las bases toman las determinaciones que correspondan; pero, yo creo que él está convencido, lamentablemente lo han convencido tanto los de la derecha como los del gobierno y algunos disidentes como el señor Álvaro García Linera imponiendo candidaturas, seguramente (Andrónico Rodríguez) está obedeciendo a eso”, expresó el asambleísta allegado a Evo Morales.

Tras las denuncias de Rodríguez sobre un supuesto ‘plan’ para desprestigiar su candidatura, que lo motivó a dar un ultimátum de 24 horas a Morales para que pruebe la supuesta traición en la que habría incurrido, los dirigentes de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba tomaron cartas en el asunto y exigieron al titular del Senado que se presente en la sede de la coordinadora, en Lauca Eñe, para aclarar la supuesta amenaza contra su preceptor político ante las bases del movimiento cocalero.