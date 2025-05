Argentina ratifica a EE.UU. su decisión de salir de la OMS

El Gobierno de Javier Milei ratificó este lunes (26.05.2025), en el marco de la visita oficial a Buenos Aires del secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., la decisión de que Argentina se retire de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Kennedy Jr. fue recibido por el ministro de Salud argentino, Mario Lugones, quien a través de un mensaje en redes sociales contó que entre ambos han definido una «agenda de trabajo en común».

«Creemos en el futuro de la colaboración en salud global. Tenemos visiones similares sobre el rumbo a seguir, por eso vamos a profundizar el trabajo en conjunto entre ambos países», afirmó Lugones.

Salida de la OMS

Tras concluir la reunión, el Ministerio de Salud argentino anunció en un comunicado una «serie de medidas que reafirman el rumbo sanitario adoptado por el país» suramericano y que se establece «en el marco de la visita oficial» del secretario estadounidense.

Estas medidas son cinco e incluyen la reafirmación por parte de Argentina de su decisión, anunciada en febrero pasado, de retirarse de la OMS, organismo al que pertenece desde su creación en 1948.

«Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque no están basadas en ciencia sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus propios errores. Lejos de corregir el rumbo, la OMS ha optado por ampliar competencias que no le corresponden y condicionar la soberanía sanitaria de los países», afirmó la cartera sanitaria argentina.

El Gobierno de Milei sostuvo que, «frente a esto, urge que la comunidad internacional repiense el sentido de los organismos supranacionales».

«Si están financiados por todos, deben rendir cuentas, cumplir con los fines para los que fueron creados y no convertirse en plataformas de imposición política por encima de los Estados miembros», añade el comunicado.

Milei anunció en febrero su intención de abandonar la OMS dos semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para retirar a su país del mismo organismo.

Vacunas y otras medidas

Tras la reunión con Kennedy Jr., Lugones también anunció que Argentina «pondrá el foco en los procesos de fabricación, aprobación y supervisión de vacunas, con el objetivo de garantizar que las decisiones sanitarias estén basadas en evidencia pública, verificable y con controles efectivos».

«Revisar no es negar: es exigir más evidencia, no menos», alegó el Gobierno argentino.

El Ministerio de Salud argentino también anunció que se profundizará una revisión estructural de los entes nacionales del sistema sanitario y que se buscará restringir el uso de aditivos sintéticos potencialmente de riesgo en productos alimentarios.

Además, se pondrá bajo revisión el uso de autorizaciones rápidas (‘fast-track’) para medicamentos de altísimo coste, especialmente aquellos destinados a niños y enfermedades poco frecuentes.

Según informaron fuentes diplomáticas, Kennedy Jr. también se reunió este lunes con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, y este martes será recibido en la sede del Ejecutivo por el presidente argentino, Javier Milei.

Kennedy Jr. es una de las figuras más controvertidas dentro del Gobierno de Trump y ha sido blanco de críticas por sus posiciones antivacunas, aunque en los últimos meses ha moderado su discurso y aseguró que sus hijos se encuentran inmunizados.