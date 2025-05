Audio revela presiones de fiscales para convencer a jueza y cerrar investigación por robo a minera Alcira

Un fiscal de Potosí dilató el caso, provocó que las audiencias se suspendan y finalmente favoreció al imputado con un sobreseimiento.

Un audio al que accedió la Agencia de Noticias Fides (ANF) revela que miembros de la Fiscalía de Potosí intentaron convencer a una jueza para que cierre el proceso contra Andrés Q. N., imputado por robo agravado a la empresa minera Alcira.

El 16 de abril del año pasado, a las 10.00 horas, aproximadamente, una camioneta de la empresa minera fue interceptada en Machacamarca, municipio potosino de Tacobamba, por otro vehículo conducido por el imputado. Posteriormente, el acusado realizó una llamada por celular e inmediatamente llegó un grupo de personas encapuchadas, quienes pincharon las llantas del motorizado y robaron sus placas, bajaron a los trabajadores de la empresa y los amenazaron.

En el audio al que accedió este medio se escucha al entonces fiscal asignado Javier Rómulo Mezza contar que, junto a otros fiscales, fueron a visitar a la jueza encargada del caso para que dilate las audiencias con el objetivo de cerrar finalmente el proceso. Sin embargo, la respuesta de la magistrada fue negativa y advirtió que haría cumplir los plazos lo antes posible.

“(…) han hablado de sobreseimiento, han hablado de que se amplíe lo más posible, además inclusive, ‘doctorita, ¿no sería bueno que señale (la audiencia) para después de sus vacaciones nomás?’, le dicen: ‘y ahorita todavía está de vacación ese juzgado, van a volver el 8 o 9 de febrero va a volver’. La doctora se ha enojado un poquito. ‘¿Me están pidiendo que lo alargue hasta esa fecha?, a mí me van a iniciar proceso, ¿ustedes me van a defender a mí?’, les dice, ¿no? ‘No, no voy a poder, doctores’”, se escucha relatar a Mezza en una parte del registro.

La Fiscalía dilató el caso, provocó que las audiencias se suspendan y finalmente favoreció al imputado con un sobreseimiento. En el audio se escucha las presiones que recibía del “jefe”, sin especificar quién, para que se alargue lo más posible esa causa y que finalmente se favorezca al acusado.

Además, el entonces fiscal admite en la grabación que se está obrando mal y que pronto caerán consecuencias contra él, sea cual sea la decisión que asuma.

Este medio se comunicó con Mezza para recoger su versión, pero se limitó a aclarar que ya no es fiscal y que no comentará nada; sugirió que cualquier consulta sobre el tema sea realizada a la Fiscalía. Además, desconoció una posible grabación sobre el tema, aunque advirtió que los registros de audios y videos pueden ser alterados.