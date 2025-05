Aurora denuncia intento de soborno y advierte que jugará con juveniles

En su aniversario 90, el club cochabambino reveló que se le ofreció un fallo favorable por 150 mil dólares. Cornejo advirtió que, si no hay acciones en 72 horas, acudirán a la FIFA

Este martes por la mañana, el Club Aurora ofreció una conferencia de prensa en su complejo de la laguna Alalay, donde se abordaron varios temas clave. En el mismo día en que celebraba 90 años de vida institucional, Jaime Cornejo, denunció hechos graves relacionados con el Tribunal Superior de Apelaciones (TSA), luego de que se confirmara la continuidad de la sanción impuesta por el caso Montaño.

Cornejo reveló que personas allegadas al tribunal le propusieron un arreglo económico para beneficiar al club. “El día 10 de marzo soy citado por el doctor Goitia, no podía entrar con celular, me muestra la tabla y me dice que esté tranquilo”, relató. Luego, aseguró que el 24 de marzo fue contactado por alguien que le ofreció una resolución favorable a cambio de 150.000 dólares. “El momento en que se firme la resolución vamos a pagar”, fue el mensaje recibido.

El dirigente afirmó que tiene pruebas de estas acciones y que serán entregadas al ente federativo. “Vamos a remitir todas estas pruebas al Comité de la Federación Boliviana de Fútbol”, declaró.

A la espera de una respuesta institucional, Cornejo lanzó un ultimátum: “Si el tribunal no renuncia mañana, el Comité Ejecutivo debe hacerlo; caso contrario, presentamos estas pruebas a la FIFA”. Asimismo, otorgó un plazo de 72 horas para que tanto la FBF como el Comité de Disciplina actúen. “Si en ese plazo no toman cartas en el asunto, vamos a presentar estas pruebas a la FIFA”, advirtió.

Como medida de presión, anunció que el club podría afrontar el resto del torneo con divisiones menores. “Ya no tenemos nada que perder. Si no encontramos eco, vamos a mandar al torneo todos contra todos a la Sub-9, Sub-10 y Sub-11”, concluyó.