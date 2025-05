Avicultores dicen que medidas del Gobierno no son de ‘impacto’

Fuente: La Razón

Los avicultores de Cochabamba cuestionan las medidas asumidas por el Gobierno para el sector pecuario y aseguran que no son “de impacto”.

Iván Carreón, vicepresidente de la Asociación departamental de Avicultores (ADA) de Cochabamba, dijo que el decreto 5401 de arancel cero para la importación de pollitos bebé, insumos sanitarios, vitaminas y biológicos es “un desacierto”.

“Con qué dólares vamos a traer pollo bebé”, cuestionó el dirigente y explicó que es “un desacierto, si bien alguna vez hemos importado huevo o pollo bebé es en dólares, tenemos un precio elevado y eso incrementa la producción”, dijo el dirigente en radio Fides.

Explicó, además, que los insumos también se pagan en dólares y cada día cuestan más, por lo que “por más que no se paguen aranceles, no va tener impacto para el sector productivo”.

Respecto al Decreto Supremo 5398, que establece el Fondo de Fideicomiso para el fortalecimiento de Bs 22 millones para el sector avícola, Carreón dijo que será difícil de aplicar por falta de garantías.

“Ya hubo uno antes cuando hubo la gripe aviar para apoyar a los afectados de esa pandemia, pero no se llegó a concretizar porque no tenían garantías los damnificados. Todos trabajamos con bancos y las garantías que tenemos son con títulos ejecutoriados y no se pueden embargar”, explicó.

Avicultores

Cuestionó, además, que se hable solo del pequeño productor y no se tome en cuenta a los medianos y grandes, que son los encargados de alimentar a los bolivianos.

Carreón se refirió además a la implementación de guías para el control de alimentos.

Explicó que en el departamento de Cochabamba ya se aplica. “Tenemos el 95% de granjas registradas y desde hace un par de años trabajamos con el Senasag con guías de movimiento”.

Lo que sí destacó Carreón es que se controle la salida de maíz a países vecinos, donde se vende a precios más elevados.

Se refirió, además, a la subvención de maíz que entrega la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y dijo que ese apoyo alcanza sólo al 12,5% de la producción en todo el sector avícola.

El dirigente de ADA recordó que el precio del pollo se da por oferta y demanda y generalmente es el mercado el que regula su costo y “eso no entiende el Gobierno”.

“El avicultor no está ganando, estamos en el límite de producción y lo hemos demostrado a las autoridades. Por ejemplo, el año pasado en esta época, el pollo bebé costaba entre Bs 3,80 y Bs 4, actualmente está entre Bs 6,80 y Bs 7 y hablamos de un ítem”.

Aseguró que urgen medidas reales y de mediano plazo, por ejemplo, la implementación de semillas mejoradas para aumentar la producción de maíz.

“Las medidas no son de impacto ni de efecto inmediato. Hay que ser honestos, aquí el problema es que el sector pecuario necesita combustible, necesitamos semillas mejoradas para tener más soya, más maíz, esas son medidas que a mediano plazo pueden beneficiar para tener mejor producción”.