Beni: Asambleísta indígena denuncia destitución ilegal avalado por el TED

La representante de los pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) del Beni, Bertha Vejarano, denunció al Tribunal Electoral Departamental (TED), por avalar todo el proceso que concluyó con su aparente destitución como representante indígena.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

Vejarano acusó al TED de ser parte de una “ilegalidad”, al avalar una asamblea convocada por solo cuatro regionales, y en cuyo desarrollo solo estuvieron dos presidentes.

“Una convocatoria primero firmada por cinco regionales a quien me debo, se aglutinan a los 18 pueblos indígenas del Beni (…) entonces, al transcurrir hasta la fecha que fue firmada la convocatoria, algunas de las regionales se dieron cuenta que no debieron de firmar una convocatoria que venía con vicios y apuntaba a un revocatorio, entonces una de ellas, retiró su firma ante la Corte Electoral del Beni (…) el Gran Concejo Chiman no estaba de acuerdo y no asistió a este revocatorio porque debíamos cumplir un mandato que nos habían asignado en su momento”, declaró Vejarano.

Esto quiere decir, según explicó la asambleísta, que la convocatoria para llamar a la reunión debía estar firmada por las cinco regiones, pero una de ellas quitó su firma oficialmente; además de esto, a la reunión solo asistieron dos presidentes.

“Yo responsabilizo al órgano electoral porque en su momento debieron tomar en cuenta las impugnaciones que han llegado en su momento, que no se acompañara, a ningún tipo de asamblea, mientras existen problemas internos de las regionales. No lo digo yo, lo dice el mismo tribunal (…) ¿Por qué acompañar? De las cinco regionales, solo dos presidentes estaban presentes incluso pidieron el desalojo de Socializadores del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) que son los que acompañan estas reuniones y asambleas, pidieron su desalojo, dijeron que no podían estar presentes, pero se quedaron, y avalaron la asamblea, por eso los responsabilizamos de la vulneración de mis derechos”, enfatizó Vejarano.

ACOSO POLÍTICO

Vejarano, también acusó ser víctima de un constante acoso político por parte del Gobierno Autónomo Departamental del Beni (GAD), por considerarla “opositora”, al interior de la ALD.

Vejarano aseguró que en estos cuatro años de gestión han intentado revocarla de su curul cuatro veces, todas ellas, la iniciativa fue “dirigida desde el GAD”, aseguró.

“Como mujer indígena he venido siendo acosada muchas veces, este es el quinto intento revocatorio, hasta que lo consiguieron, ni un reglamento puede estar por encima de nuestra madre Constitución, ni una autoridad puede ser revocada, ni al inicio ni al último año de culminación de su mandato. Aquí hay un seguimiento, una situación, es obvio política, las asambleas fueron políticas no orgánicas”, aseguró la dirigente indígena.

Vejarano acusó que los presupuestos para organizar estas asambleas son erogados desde la Secretaría Departamental de Desarrollo Indígena, incluso, acusó al Gobernador del Beni de haber ordenado estos intentos de destitución.

“El año pasado en una reunión de las mismas cinco regionales, a través del secretario de Desarrollo Indígena, que es parte de la Gobernación, que es parte de su estructura (…) en esa reunión que asistieron, los cinco presidentes, el Gobernador estuvo presente, y dijo aquí tiene un Gobernador que pelea por los derechos de ustedes, por los territorios indígenas, pero aquí hay algo que quiero decirle a los cinco presidentes que están aquí, hay una asambleísta indígena que ustedes eligieron, que me perjudica, que me ata de mano, porque nunca me aprueba los presupuestos que me tiene que dar la Asamblea, lo dijo con nombre y apellido; al otro día estuvo la cuarta convocatoria para mi revocatorio”, relató Vejarano.

CONTRAPARTE: TED BENI

Luego de haber recibido la denuncia de la asambleísta, La Palabra del Beni, buscó las contra parte correspondientes; el presidente del TED Beni, Rubén Darío Quinteros, aseguró que ellos actuaron con la legalidad requerida, y que actualmente Vejarano sigue siendo asambleísta, por lo menos hasta que se apruebe en sala plena el informe que presentará el SIFDE.

“hubo una solicitud de asamblea por parte de los pueblos indígenas, las cinco regionales hicieron una solicitud al Tribunal Electoral, la solicitud fue aprobada, hicimos el acompañamiento a través del SIFDE y el TED, de todas maneras el resultado todavía tenemos que esperar el informe del SIFDE que han hecho las tomas necesarias en los registros audiovisuales, en base a eso se elabora un informe y en base a eso el Tribunal Electoral tomará la determinación de que si se han cumplido con todos los pasos establecidos para dar por valida o rechazar el resultado de esta asamblea que ellos han tenido”, aseguró Quinteros.

El presidente del TED aseguró que estas asambleas se tienen que llevar una vez cada año, y en ellas se ratifican o rechazan los informes de los asambleístas indígenas. También aseguró que una convocatoria es válida hasta con tres regionales.

Por último, Quinteros aseguró que mientras sala plena no apruebe el informe del SIFDE, la asambleísta Vejarano sigue siendo parte de la ALD.

Por otra parte, nuestros reporteros buscaron al actual titular de la Secretaría Departamental de Desarrollo Indígena, pero no pudo ser ubicado, aunque seguiremos intentando en la siguientes horas para conocer su versión.