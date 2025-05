Bruce Springsteen sigue su guerra contra Donald Trump: este es su nuevo álbum en el que carga contra el presidente de Estados Unidos

La polémica entre ambos viene desde hace un tiempo atrás.

El cantante Bruce Springsteen y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguen inmersos en una batalla polémica. Y esto ahora se avivará aún más tras lanzar este pasado miércoles, 21 de mayo, el artista un nuevo álbum en el que ha incluido las críticas que este hizo ya al líder norteamericano en su gira europea y que causaron una respuesta por parte de Donald.

Este es el nuevo álbum de Bruce Springsteen en el que se acuerda de Trump

El álbum de Bruce Springsteen se llama ‘Land of hope and dreams’, en él hay cuatro grabaciones en pleno directo de las canciones originales. El pasado 14 de mayo, en Manchester cargó contra la administración de Donald diciendo que “era corrupta, incompetente y traidora”.

Trump no se quedó de brazos cruzados y le respondió a través de Truth Social: “Es tonto como una roca, sobrevalorado, idiota, agresivo y desagradable. He visto que el muy sobrevalorado Bruce Springsteen va a un país extranjero a hablar mal del presidente de Estados Unidos. Nunca me gustó él, nunca me gustó su música o sus políticas de extrema izquierda. No es un hombre talentoso».

Pues bien, ocho días después, el artista ha publicado este nuevo álbum con los comentarios que dijo aquel día y que causaron el enfado de Trump. Además de cargar contra el líder norteamericano, se sinceró sobre la actualidad política del país estadounidense: “Suceden cosas muy raras, extrañas y peligrosas”.

Bruce Springsteen ha dicho que el álbum está disponible desde ya en todas las plataformas, tal y como indicó en su web: “Los mejores momentos de esa primera noche ya están disponibles digitalmente”. Pues bien, sobre este nuevo álbum Donald Trump no se ha manifestado hasta ahora, habrá que esperar para ver si le vuelve a responder tal y como hizo tras el concierto de Manchester.