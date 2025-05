Califican de paliativas las medidas del Gobierno y critican que no haya acciones contra el alto gasto público

Las 11 medidas lanzadas por el Gobierno para frenar el alza de precios de los productos de la canasta familiar y la escasez de combustible, fueron calificadas por dos economistas como paliativas y coyunturales. Cuestionaron que no se asuman acciones contra el elevado gasto público y las subvenciones.

Filas en Emapa para adquirir productos de la canasta familiar. Foto: ANF

Fuente: ANF

“Yo creo que simplemente son medidas paliativas y coyunturales para tener un respiro y llegar de la mejor manera a las elecciones. Ellos saben que las reformas estructurales, las soluciones de verdad sostenibles y a largo plazo lo va a tener que asumir el nuevo gobierno que entre”, afirmó el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero.

Entre tanto, el economista Gonzalo Chávez cuestionó que el gobierno se resista a reducir el elevado gasto público, levantar las subvenciones a los hidrocarburos y otras medidas estructurales para reducir el gasto fiscal por más de 10 años.

“Mientras tanto, ni una palabra sobre reformar el sistema de subsidios, reducir el gasto, diversificar ingresos públicos o sincerar el tipo de cambio. El déficit sigue como invitado invisible —y peligroso— en todas las reuniones de gabinete”, observó.

En medio de la crítica situación económica del país, el Gobierno lanzó 11 medidas entre incrementar los controles en fronteras, restringir a YPFB el uso de criptomonedas para la importación de combustible. Además, dispuso la eliminación de aranceles a insumos, vacunas y otros costos agropecuarios.

Romero sostiene que el Gobierno se vio presionado a asumir esa diversidad de acciones por la situación económica y las protestas que se registraron durante este mes de mayo con mayor fuerza, pero en su criterio estas debieron aplicarse hace mucho tiempo. A esta situación se suman los conflictos políticos en el país y el proceso electoral que fue torpedeado con una decena de amparos constitucionales.

“Estas acciones ha reflejado que el Gobierno se ha visto presionado económica, social y políticamente ante una situación que ya le estaba rebasando por la falta de carburantes, la escasez de dólar y la inflación que genera devaluación y pérdida del poder adquisitivo del boliviano. Entonces, esas medidas deberían haber sido aplicadas hace bastante tiempo atrás, desde el inicio de gestión, yo creo, no lo han hecho por temas políticos o por falta de voluntad política”, manifestó.

Para Chávez, se aplican medidas populistas que solo se enfocan en controles y amenazas contra los comerciantes, dijo que el gobierno enfrenta una crisis estructural con medidas de ferias, amenazas y acciones penales.

“En resumen, se repite la vieja fórmula del populismo administrativo: creer que con controles, amenazas penales y patrullas se puede frenar un fenómeno estructural causado por desequilibrios macroeconómicos profundos. La inflación no es un delito. La escasez de combustibles no es un sabotaje. Y el dólar no huye por culpa de TikTok”, añadió.

Criptomonedas

Ante la restricción a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de usar criptoactivos para la importación de combustible, Romero cree que el Gobierno ya usó ese mecanismo y derivó en el alza del tipo de cambio de la divisa norteamericana y el dólar azul.

Con más inflación

Por otra parte, dijo que la inflación de este mes superará a la que se registró en abril y que alcanzó al 0,9%, pero el acumulado fue del 5,95%, tomando en cuenta que los precios de los productos se dispararon de forma considerable. Incluso señaló que existe la posibilidad de que en los próximos meses se incremente ese porcentaje y no descarta que la inflación supere el 25% hasta fin de año.

“Si la situación política y económica no se estabiliza, sigue siendo volátil con mucha incertidumbre, existe la posibilidad que tengamos en los próximos meses una mayor inflación inclusive a la de mayo. Eso da a entender de que si la situación empeoraría nuestra inflación anual, en el peor de los casos, podría llegar hasta un 25 a 30%”, proyectó.

/EUA/nvg/