CAO critica medidas del Gobierno y exige soluciones ‘reales’

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, criticó las medidas económicas del gobierno de Luis Arce y cuestionó su capacidad para resolver la crisis que afecta al sector productivo.

«Creímos que iba a anunciar medidas que ayuden al país de salir de la crisis. No creemos lo que dice el Gobierno porque no cumple su palabra, lo que promete. Las calles hablan», afirmó en el programa Que No Me Pierda, al señalar que las políticas anunciadas no alivian la escasez de dólares, la inflación ni la falta de insumos.

El viernes, Arce y sus ministros anunciaron una serie de medidas para frenar el agio y la especulación con el fin de sacar al país de la crisis económica actual. Además, el Presidente anunció incentivos para el sector agropecuario a través de fomentos para aumentar la producción avícola y de arroz.

Sin embargo, Frerking señaló que los productores enfrentan una «incertidumbre constante» que todavía no es comprendida por el Gobierno.

«No podemos planificarnos, no podemos dormir tranquilos», advirtió, exigiendo al Órgano Ejecutivo «dejar de hacer política y enfocarse en soluciones reales».

Por ejemplo, para el sector la solución para la escasez de dólares es la liberación de las exportaciones de carne, que fueron suspendidas en febrero de este año. Frerking justificó su pedido señalando que el precio del producto en el mercado interno sigue elevado, lo que evidencia que la medida no está dando resultados.

Además, el presidente de la CAO dijo estar de acuerdo con el control en las fronteras para frenar el contrabando, por lo que espera que la militarización sea la solución para evitar la salida de productos nacionales.

Sobre el diferimiento arancelario para importar pollitos bebé e insumos avícolas, aclaró que lo que se importa son «reproductoras genéticas», cuyos huevos se incuban localmente. Asimismo, lamentó que el Gobierno todavía rechace la biotecnología para el maíz para que la producción sea competitiva con países vecinos.

Frerking insistió en que el país “no puede continuar así” y dijo que, por muchas restricciones que aplique el Gobierno, los problemas persistirán hasta que haya un cambio de modelo.