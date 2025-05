CAO: «La población tiene que saber que la crisis recién empieza»

La cámara agropecuaria sostuvo que el desabastecimiento de carburantes puede afectar la campaña de verano y que la cotización del dólar perjudica sus operaciones.

eju.tv

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, advirtió este jueves que la crisis económica «recién empieza» y que el Gobierno debe trabajar para asegurar el combustible para no arriesgar la campaña agrícola de verano.

«El pueblo siente, Bolivia está sufriendo, no tenemos dólares, la inflación sube, el dólar ya superó los 16,50 y la población tiene que saber que la crisis recién empieza, es una lástima que no se sincere la economía, que nos expliquen por qué en 90 días con las exportaciones de carne cortadas no baja el precio»l sostuvo el ejecutivo de la CAO.

El sector agropecuario del país demanda que el Gobierno garantice la provisión de combustible para asegurar la cosecha y no poner en riesgo la canasta alimentaria el resto del año.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«El sector pecuario, el eslabón primario en la producción de alimentos en el país, está cumpliendo su labor que es generar alimentos para todas las familias bolivianas, estamos en lo último de la cosecha de más de 2,5 millones de toneladas de soya, el mercado está garantizado, Bolivia sólo necesita 800.000 toneladas por año y el resto tenemos que exportarlo», precisó Frerking.

Desde el fin de semana las estaciones de servicio en diferentes puntos del país volvieron quedar saturadas por extensas filas de motorizados que buscan gasolina y diésel, asimismo, la escasez de dólares y su altísimo precio en el mercado paralelo genera dificultades para el sector.