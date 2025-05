Chávez defiende a Evo: Si la víctima no denuncia, no hay acción penal

“Si la víctima no se siente víctima, no denunciará, por lo tanto, no existe acción penal”, señaló el viernes Wilfredo Chávez, uno de los abogados de Evo Morales.

“Si la víctima no se siente víctima, no denunciará, por lo tanto, no existe acción penal”, señaló el viernes Wilfredo Chávez, uno de los abogados de Evo Morales, en relación con el caso de trata y tráfico de personas que se sigue en contra del líder cocalero y aseguró que se “criminaliza” una situación en la que, dijo, la “víctima no se siente víctima”.

“Si la víctima no se siente víctima, no denunciará, por lo tanto, no existe acción penal”, señaló el viernes Wilfredo Chávez, uno de los abogados de Evo Morales, en relación con el caso de trata y tráfico de personas que se sigue en contra del líder cocalero y aseguró que se “criminaliza” una situación en la que, dijo, la “víctima no se siente víctima”.

El exprocurador del Estado hizo declaraciones en medio de la controversia de dos jueces, primero una de Santa Cruz que anuló la imputación y la orden de aprehensión contra Evo, y segundo, otro juez de La Paz lo volvió a poner en vigencia todos los efectos del proceso penal por el delito de trata de personas.

El año pasado, Morales fue imputado por el delito de trata y tráfico de personas con agravante de haber mantenido una relación y embarazado a una menor de edad años atrás.

Chávez cuestionó que se está “criminalizando una situación donde si la víctima no se siente víctima no va a denunciar y no existe, por tanto, acción ni persecución penal”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En una conferencia de prensa, el exprocurador hizo una singular analogía para seguir con su defensa a Morales y, prácticamente, buscó normalizar el matrimonio con menores de edad.

«Les pregunto. Los miles de casos de matrimonios de menores de edad, ¿todos podrían ser considerados delincuentes? No puede ser. Están criminalizando la situación. Si la víctima no se siente víctima, no va a denunciar y no existe, por tanto, acción penal ni puede existir persecución penal”, remarcó.

Tras conocer la restitución de la orden de aprehensión en su contra, el expresidente Evo Morales posteó en su cuenta de X (antes Twitter) que, en caso de retornar al poder, impulsará una “Revolución Judicial” para reformar profundamente el sistema de justicia, al que calificó de estar controlado por “una dictadura de jueces de facto”.

Morales planteó que el nuevo proceso será liderado por juristas “capaces y decentes” que deberán reconstruir todo el sistema judicial bajo los principios de eficiencia técnica, respeto constitucional y valores éticos.