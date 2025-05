Chile y España superan expectativas de registro electoral en el exterior; mientras que Argentina y EEUU reportan baja participación

Hasta la fecha, según el Sereci, se registraron más de 42.000 ciudadanos bolivianos en 48 ciudades de 15 países, cifra que representa apenas el 50% de la meta inicial, del que se preveía entre 70.000 y 80.000 personas.

El director nacional del Servicio de Registro Cívico (Serecí), David Dávila, informó este martes que, a un día del cierre del empadronamiento tanto en Bolivia como en el exterior, los países de Chile y España superaron las previsiones iniciales; mientras que, Argentina y Estados Unidos registraron una participación por debajo de lo esperado. El registro se hace con miras a las elecciones generales del 17 de agosto de este año.

“El proceso de empadronamiento en el extranjero, que se habilitó desde el 18 de abril y concluye mañana 7 de mayo, ha sido más complejo por las restricciones logísticas, de horarios y normativas propias de cada país. A pesar de ello, en países como Chile se tuvo que activar un plan de contingencia debido a la alta afluencia de ciudadanos bolivianos que acudieron a registrarse”, sostuvo la autoridad.

Por ejemplo, mencionó que en Chile tenían previsto registrar a 12.000 bolivianos que viven en el vecino país, pero esa cifra ya fue superada el domingo. Por ello, se enviaron estaciones biométricas y personal adicional del Serecí para reforzar los puntos de empadronamiento. En España también se registró un incremento importante de ciudadanos.

En contraste, países con gran cantidad de residentes bolivianos como Argentina, no alcanzó las metas establecidas. “En Argentina la estimación era elevada, pero no se cumplió. Hay muy pocos registros nuevos o cambios de domicilio. El patrón que notamos es que muchas personas no se han trasladado de domicilio y muchos ya residen en ese país”, indicó.

En el caso de Estados Unidos, pese a haberse contratado una planilla de 120 consultores para el proceso, no se llegó a cubrir toda la capacidad instalada. Varias estaciones de empadronamiento permanecieron sin uso, a diferencia de Chile, donde se rebasó la cantidad de equipos asignados.

Hasta la fecha, según el Serecí, se registraron más de 42.000 ciudadanos bolivianos en 48 ciudades de 15 países, cifra que representa apenas el 50% de la meta inicial, del que se preveía entre 70.000 y 80.000 personas.

Dávila informó que el proceso de empadronamiento en el exterior se realiza en coordinación con la Cancillería, consulados, viceconsulados y embajadas. En esta elección, además, se incorpora el empadronamiento permanente en países con alta concentración de ciudadanos bolivianos, como Argentina, Chile, Brasil y España.