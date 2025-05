China confirma que iniciará negociación comercial con EE.UU.

China confirmó el miércoles (07.05.2025) que iniciará negociaciones con Estados Unidos sobre su guerra arancelaria a raíz de «los llamados de la industria y los consumidores estadounidenses», pero advirtió que no «sacrificará su posición de principios».

Previamente, el gobierno estadounidense había anunciado una reunión en los próximos días en Suiza entre altos cargos de ambos países, para tratar de resolver la disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

«Si Estados Unidos quiere resolver el problema a través de negociaciones, debe reconocer el grave impacto negativo de las medidas arancelarias unilaterales en sí mismo y en el mundo», dijo un portavoz del ministerio chino en un comunicado.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero, su administración ha impuesto nuevos aranceles por un total del 145% sobre los productos procedentes de China, con algunas medidas sectoriales añadidas.

Pekín tomó represalias imponiendo 125 % de aranceles a las importaciones estadounidenses a China, junto con medidas más específicas.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el Representante de Comercio de EE.UU. (USTR), Jamieson Greer, asistirán a las conversaciones en nombre de Estados Unidos, según informaron sus oficinas.

Bessent dijo a Fox News que las partes mantendrían reuniones el sábado y el domingo destinadas a sentar las bases para futuras negociaciones.

«Acordaremos de qué vamos a hablar. Mi sensación es que se tratará de desescalar, no del gran acuerdo comercial», dijo Bessent al programa «The Ingraham Angle». «Tenemos que reducir la tensión antes de poder avanzar», añadió.}

«Esto no es sostenible», admite Bessent

El viceprimer ministro He Lifeng asistirá en representación de Pekín, según anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

El Ministerio de Comercio de Pekín prometió que el país «defenderá la justicia» y mantendrá sus principios durante las conversaciones.

«Si EE.UU. habla de una manera y actúa de otra, o incluso intenta seguir coaccionando y chantajeando a China bajo la apariencia de conversaciones, China nunca estará de acuerdo», añadió el portavoz. Pekín no «sacrificará su posición de principios y la equidad y justicia internacionales para buscar ningún acuerdo», subrayó.

Los aranceles han dejado a las dos naciones con unos gravámenes paralizantes que han conmocionado a los mercados financieros y habrían provocado una fuerte ralentización del comercio bilateral.

«Esto no es sostenible, como ya he dicho antes, especialmente por parte de China. Un 145%, un 125% equivale a un embargo. No queremos desacoplar. Lo que queremos es un comercio justo», dijo Bessent.

gs (afp, reuters, dpa)