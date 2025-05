Chuquisaca en cifras: ¿Cómo llega al Bicentenario?

Fuente: Correo del Sur

Álvaro Valdez Amachuy

Chuquisaca llega al Bicentenario de la fundación de Bolivia muy lejos del desarrollo alcanzado por los departamentos del eje troncal del país, pese a mostrar signos de mejoría en sus indicadores.

Para comprender su desempeño económico es importante conocer un indicador fundamental: el Producto Interno Bruto (PIB) nominal, que es el valor, a precios de mercado, de la producción de bienes y servicios producidos durante un año.

Chuquisaca tiene un PIB nominal de 2.409 millones de dólares, que la coloca en el puesto sexto entre los nueve departamentos del país. En 1988, su PIB era de solo $us 304 millones.

Si bien el Producto Interno Bruto de este departamento tuvo un comportamiento ascendente en los últimos 37 años, eso se rompió en 2020, el año en el que llegó la pandemia del covid-19, cuando la economía local se hundió un -9,85%.

En ese entonces, el PIB nominal cayó a $us 1.867 millones después de haber alcanzado los $us 2.070 millones en 2019.

El departamento de Chuquisaca supera en este indicador a Oruro, Beni y Pando.

PIB PER CÁPITA

Se observa también que Chuquisaca alcanza el quinto puesto de ingreso per cápita a nivel nacional, lo cual evidencia la mayor productividad departamental en determinados sectores, en particular el de hidrocarburos (petróleo crudo y gas natural).

El PIB per cápita a 2023 ascendió a $us 3.604, superando el obtenido por Potosí, Cochabamba, Pando y Beni para el mismo año. Sin embargo, se encuentra por debajo del promedio nacional que se sitúa en $us 3.736 por persona, de acuerdo a las estadísticas oficiales disponibles del INE.

El PIB per cápita se refiere al valor total de los bienes y servicios, pero dividido por el número de habitantes de ese país. En otras palabras, es el ingreso promedio que le correspondería a cada persona si el PIB total se repartiera de forma equitativa entre la población.

El investigador Miguel Ángel Amonzabel dice que el PIB per cápita podría caer en 4,48% si se restan los recursos de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), la principal factoría del departamento.

Hizo una proyección hasta el año 2030, en el eventual caso de que se acabara el gas y la cementera fracasara: “Si le quitamos la renta de gas, le quitamos los Bs 500 millones que genera Fancesa, nos iríamos 16,64% más abajo; o sea, la situación sería más crítica, casi Bs 4.400 ($us 635) menos de PIB anual tendría cada ciudadano chuquisaqueño”, calcula.

OTROS INDICADORES

Otro indicador importante son las exportaciones, que durante el periodo 2023-2024, por la caída del sector hidrocarburos, registraron un descenso de 3,7%.

Chuquisaca cerró el año pasado con ventas externas de alrededor de $us 106 millones, 4 millones menos respecto a 2023. Ese resultado la dejó como el penúltimo departamento exportador de Bolivia.

Sus principales mercados son Brasil, con gas natural en estado gaseoso; Japón, con minerales de zinc y sus concentrados; y China, también con zinc y sus concentrados.

En productos no tradicionales, Chuquisaca exporta principalmente sombreros y orégano, lo cual significa que no tiene una oferta diversificada y esto deja al departamento en una situación de rezago en comercio exterior.

“La instalación de nuevas industrias en Sucre no solo depende de generar condiciones para invertir, sino de mejorar la logística que es uno de los problemas principales que enfrentan los exportadores”, sostiene el presidente Cámara de Exportadores de Chuquisaca, Gastón Heredia.

Aunque casi todo ha subido de precio, como en el resto del país, Sucre presentó una de las tasas inflacionarias más bajas en 2024. Fue de 8,91%, muy superior a la registrada un año antes (2,36%). Es la más alta por lo menos desde 2010. Sin embargo, a nivel nacional, junto con Oruro (8,69%) fueron las dos ciudades capitales que tuvieron menos incremento de precios.

Desde el punto de vista del economista Fernando Romero, las perspectivas para este 2025 no son positivas, pues “los problemas inflacionarios continuarán mientras no se resuelva de manera estructural la crisis que vive Bolivia, y la política este por encima de lo económico, bajo un entorno de incertidumbre y pesimismo”.

En cuanto a la desocupación promedio, Chuquisaca cerró 2024 con 2,86%, porcentaje mayor al registrado a nivel nacional (2,80%). Esta es una tendencia negativa en cuanto a la generación de empleo. De su Población Económicamente Activa (PEA) de 203.772 personas, 192.788 están en la Población Ocupada y 10.933 en la Población Desocupada. La principal actividad económica es Comercio (23,3%).

En Chuquisaca, la tasa de desempleo urbana en el primer trimestre de 2025 llegó al 4%, similar al promedio nacional de 3,9%, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INE.

Economistas consideran que el desempleo ha aumentado en el país debido al crecimiento demográfico, la desaceleración económica impulsada por la pandemia del covid-19 y a la falta de medidas gubernamentales efectivas.

Población según condición de actividad

(En número de personas)

203.722 Población Económicamente Activa (PEA)

192.788 Población Ocupada (PO)

10.933 Población Desocupada (PD)

Población ocupada por actividad económica

23,3% Comercio

13,7% Industria manufacturera

10,9% Alojamiento y comidas

10,0% Construcción

7,3% Transporte y almacenamiento

6,1% Agropecuaria y silvicultura

5,1% Servicios de educación

23,5% Otras actividades

PIB NOMINAL CHUQUISACA

(En millones de dólares)

GESTIÓN VALOR 2023 2.409 2022 2.269 2021 2.130 2020 1.870 2019 2.070 2018 2.031 2017 1.874 2016 1.714 2015 1.711 2014 1.652 2013 1.496

PIB PER CÁPITA, SEGÚN DEPARTAMENTO

(En dólares)

DEPARTAMENTO VALOR Tarija 4.731 Santa Cruz 4.105 Oruro 4.070 La Paz 4.029 Chuquisaca 3.604 Cochabamba 3.138 Potosí 2.852 Beni 2.628 Pando 2.469 2014 1.652 2013 1.496

Chuqauisaca, un departamento expulsor de población

Desde el año 2010, tuvo un crecimiento anual de su población del 0,3%; sin embargo, más de la mitad de sus municipios tuvo una reducción de habitantes

Chuquisaca tiene 600.132 habitantes, es decir, 18.785 personas más con respecto a 2012, cuando se contabilizaron 581.347, lo que representa un crecimiento del 3,23%, según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2024. En este periodo hubo un aumento de 18.785 personas, pero el crecimiento anual de la población en Chuquisaca fue del 0,3%, por debajo de la media de América Latina (del 0,6%) y de Bolivia (1%).

Sin embargo, el reciente Censo reveló una notoria tendencia migratoria en Chuquisaca. A lo largo de los últimos 12 años, de los 29 municipios del departamento, 17 han experimentado una notable disminución de sus habitantes.

En cambio, Sucre, la capital del departamento, tuvo un leve crecimiento que fue insuficiente para contrarrestar la dramática pérdida poblacional en otras regiones.

Con un incremento de 34.924 habitantes, Sucre pasó de 261.201 personas en 2012 a 296.125 en 2024.

El investigador Carlos Hugo Molina afirma que esta ola migratoria no es exclusiva de las áreas rurales de Chuquisaca, sino parte de la urbanización del país.

“La proyección sobre la que estamos trabajando es que en el año 2032 el 90% vamos a vivir en área urbana. Esto quiere decir que vamos a tener un millón y medio de metros cuadrados técnicamente sin población. Pero esto también quiere decir, siguiendo con las proyecciones, que el 85% de la población va a vivir en el eje troncal de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz”, dijo durante una intervención, respecto al pasado Censo, el especialista en gestión pública, descentralización y participación ciudadana

“Los datos son todavía más provocadores”, pues hay tres departamentos en el país “que están en franco abandono de sus áreas rurales” y “Chuquisaca es el de mayor preocupación desde el punto de vista académico”, agregó Molina.

Sin poder económico ni político

Chuquisaca es uno de los departamentos que más escaños perdieron en los últimos 30 años como resultado de la disminución de su población. ¿Esto afectó en su peso político?

En 1991, Chuquisaca tenía 13 curules en la Cámara de Diputados. En 1996, perdió dos; en 2012, uno y en 2022 uno, con lo cual su número de presentantes bajó a 10.

Para el analista y economista de profesión Gastón Solares Ávila, Chuquisaca no solo perdió incidencia política, sino también liderazgo cívico, económico y hasta universitario.

“No tenemos liderazgos, hemos perdido nuestra capacidad de reacción, nuestro peso político como consecuencia del peso económico. Económicamente no gravitamos y, por lo tanto, hemos pedido peso político”, reflexiona el también miembro de la Sociedad Geográfica y de Historia Sucre.

