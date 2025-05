Cisterneros amenazan a YPFB con paro y desabastecimiento a partir del martes

La Federación de Empresas de Cisternas (FEDECIS) comunicó oficialmente este 16 de mayo al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, su decisión de suspender el carguío de unidades de transporte en las diferentes plantas de la empresa estatal a partir del martes 21 de mayo, en caso de no obtener una respuesta favorable a su demanda de nivelación de tarifas de fletes, ajustadas al tipo de cambio del dólar paralelo.

La organización empresarial lamentó la ausencia de una respuesta concreta a sus reiteradas solicitudes y advirtió que la persistente escasez de divisas, sumada a la fluctuación diaria del tipo de cambio en el mercado paralelo, ha generado un incremento acumulado de hasta un 300% en los costos operativos durante los últimos meses.

“En consecuencia, las empresas de transporte, debido a la situación económica y el elevado impacto en sus costos operativos, se verán obligadas a suspender completamente sus operaciones de transporte”, señala una parte de la carta enviada a YPFB.

FEDECIS añadió que esta situación se agrava con la congelación de las tarifas de flete por parte de la estatal petrolera, las cuales no han sido revisadas ni ajustadas conforme a la realidad económica vigente. “Esta falta de actualización ha derivado en una situación insostenible que compromete no solo la continuidad de nuestras operaciones, sino también el abastecimiento nacional de combustibles”, puntualiza el documento.

Los empresarios del sector aclararon que la medida será adoptada en resguardo de la sostenibilidad de sus operaciones y la protección de miles de empleos directos e indirectos. En ese marco, solicitaron a YPFB la actualización inmediata de las tarifas de flete, con base en un análisis técnico que refleje el impacto de la inestabilidad cambiaria, la inflación importada y la estructura real de costos del transporte terrestre de hidrocarburos.

“Se establece como fecha límite para recibir una respuesta formal, escrita y técnica por parte de YPFB, el día martes 21 de mayo. A partir del miércoles 22 de mayo, en caso de no existir una respuesta favorable, se suspenderá el carguío de las unidades de transporte en las diferentes plantas y se paralizarán todas las actividades de transporte”, agrega la carta.

Finalmente, advirtieron que, si no se atiende su demanda en el plazo establecido, las empresas del sector no firmarán ninguna adenda ni participarán en futuras convocatorias o licitaciones de transporte convocadas por YPFB, mientras no se garantice un marco tarifario sostenible y justo.

FEDECIS responsabilizó de forma anticipada a YPFB por los efectos que pueda tener esta medida en la cadena productiva nacional, argumentando que, pese a las múltiples solicitudes formales y gestiones institucionales realizadas, no se logró establecer un canal de diálogo efectivo ni una propuesta técnica concreta por parte de la estatal petrolera.