Cisterneros mantienen su estado de emergencia y paro; YPFB dice que solo dialogará con empresas que quieren trabajar y habla de rescindir contratos

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) exigió que se cumplan los contratos vigentes hasta julio y anunció que solo dialogará con las empresas que no protestan y ya habla de rescindir contratos.

eju.tv / Video: Que no me pierda

Los cisterneros han parado sus operaciones de transporte de combustibles debido a que reportan pérdidas económicas por la falta de dólares y la subida de sus costos de operación. En ese marco, exigen el incremento de los fletes.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) exigió que se cumplan los contratos vigentes hasta julio, y anunció que solo dialogará con las empresas que quieren trabajar y ya habla de rescindir contratos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El conflicto tiene lugar en medio de las filas en los surtidores del país. «Estábamos compensando el combustible entrando por sur-oriente, por donde justamente los señores (cisterneros) nos están boqueando. Tenemos obviamente el combustible esperando en Arica», pero por los problemas climáticos la terminal está cerrada hace 40 días, afirmó el presidente de YPFB, Armin Dorgathen.

El presidente de la Federación de Empresarios Cisterneros del Oriente (Fedeci), Maykol Montaño, denunció que luego del anuncio de la suspensión del transporte de combustible YPFB comenzó a enviar cartas de rescisión de contratos a las empresas.

«Que no trabajen, pero no amanecen», señaló el presidente de YPFB y añadió que «la advertencia la han sacado hace tres días y los hemos invitado para el martes 26 de mayo para podernos juntar porque tienen un contrato hasta julio» que, en su criterio, tienen que cumplirlo, en caso contrario, se ejecutará la boleta de garantía.

«Vamos negociar fletes para julio, pero se negocia para julio, porque hay un contrato hasta julio», sostuvo.

Así, Dorgathen aseguró: «Vamos a ir regularizando el combustible, lo vamos a ir haciendo, necesitamos que no hayan bloqueos, que no haya sabotaje, si realmente es como lo han dicho, que les generan pérdidas, que dejen trabajar a las empresas».

«Que otras empresas que sí pueden trabajar lo hagan, que no estén en Río Seco amedrentando a los que pasan y no dejando a las empresas que sí quieren trabajar», exigió.

Luego, dijo que hace dos días no se puede abastecer de manera normal a los surtidores «debido a las amenazas que este sector ha generado».

«Si ellos no están de acuerdo y no quieren cumplir su contrato hasta julio lo rescindimos, no tenemos ningún problema, con las empresas que quieran seguir trabajando y quieran cumplir su contrato nos vamos a sentar a hablar mientras se sigan cumpliendo los contratos que se tienen vigentes con la empresa», señaló Dorgathen.

Cisterneros

«En vez de llamarnos para empezar a dialogar, empezaron a llegar a las empresas las cartas de rescisión de contratos en horas de la tarde; están empezando a amenazar a las empresas. Queremos aclarar que son 44 empresas las que actualmente están con contrato de Yacimiento del sur – oriente, hasta ahora llegaron entre 15 a 20 cartas», denunció Montaño.

El dirigente cisternero aseguró que el 100% de las empresas de sur – oriente está parado y mantendrá la vigilia en Río Seco hasta encontrar una solución.

Según Dorgathen, el sector solicitó no incrementar los fletes para evitar que los transportistas de occidente se sumen a la licitación que pretendía lanzar YPFB hace un par de meses.