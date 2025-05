Cívico cruceño dice que tanto Evo, Luis Arce y Andrónico pertenecen a la ‘misma banda delincuencial’

Para el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, tanto Evo Morales, el mandatario Luis Arce y Andrónico Rodríguez, son parte de la “misma banda delincuencial” que buscan continuar en el poder mediante las elecciones generales.

La comparación que hizo surge después que el fin de semana el Presidente del Senado haya anunciado oficialmente en Oruro su candidatura a la presidencia tras haber sido proclamado y recibido apoyo de diferentes sectores sociales de país.

“Lo único que puedo decir de Andrónico Rodríguez es que de la misma banda delincuencial de (Luis) Arce y Evo Morales, el Movimiento Al Socialismo es el cáncer de este país y la única forma que lo saquemos es extirparlo”, dijo.

Desde la facción “evista” también surgieron críticas en contra de Rodríguez a quien lo consideraron de traidor a las organizaciones sociales del trópico de Cochabamba que decidieron dar su apoyo a Morales.

“Con la cara de Andrónico y que se haga el ‘yo no fui’ no vamos a resolver nada, es la misma cosa y él lo dijo el año pasado que tienen que unirse entre los masistas porque si no los van a buscar, los van a corretear, pero se le va a cobrar la factura que le debe a este país”, añadió Cochamanidis.

Morales le pidió el domingo a Rodríguez “reflexionar” y “estar con su pueblo”.

A pesar de esta candidatura, Cochamanidis insistió en la postura del ente cívico y otras plataformas ciudadanas en la unidad de la oposición para garantizar la victoria en los comicios del 17 de agosto. ///agc