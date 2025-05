Concejales aprobaron la primera reformulación presupuestaria de Jhonny

Santa Cruz. Ediles respondieron a las acusaciones del alcalde, quien manifestó que el Concejo Municipal bloquea la aprobación del POA y no acompaña la gestión. El Legislativo mostró la ley que da luz verde a las modificaciones solicitadas por el Ejecutivo

Ante las declaraciones del alcalde Jhonny Fernández que acusó a los concejales de bloquear la aprobación del presupuesto municipal, el vicepresidente del Legislativo, José Alberti, mostró la norma que da luz verde a la primera modificación solicitada en esta gestión 2025.

El 8 de mayo, el pleno aprobó por unanimidad la Ley 1789, que autoriza el primer reformulado al Plan Operativo Anual (POA) y presupuesto de la gestión 2025 del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por Bs 4.462.105.229, de un inicial de Bs 4.502.356.300.

La norma fue tratada después de la elección de la nueva directiva, a la cabeza del disidente de UCS, Israel Alcócer.

El concejal Alberti señaló que el Concejo no traba los recursos que sirven para obras en beneficio de la población, por eso la modificación presupuestaria fue aprobada por unanimidad.

El alcalde, durante una conferencia de prensa este martes, acusó a los ediles de bloquear la gestión. “El Concejo no acompaña, pregúnteles a los concejales quiénes aprueban el POA, ellos no aprueban, entonces están en contra de que el alcalde dé plata al Concejo, eso es una ironía. He sido concejal, ustedes nunca me han visto hacer show político”, sostuvo Fernández.

El burgomaestre insistió en que en el POA está el presupuesto para el Concejo, respondiendo al reclamo del Legislativo que le pide el desembolso de los recursos para el pago de personal, servicios básicos y otros gastos.

“Medio al revés están, exigen plata, pero no aprueban el presupuesto, ¿cómo es esto? Ellos dicen ahora no nos pasa el alcalde la plata, se oponen a todo, pero igual tengo que darles”, resaltó.

Al respecto, Alberti indicó quien tiene un doble discurso es el alcalde. “Se lo podemos demostrar que aquí, siguiendo los tiempos administrativos, hemos cumplido en modificar ese presupuesto”, manifestó con la copia de la Ley 1789 aprobada.

Explicó que la reformulación no contempla grandes modificaciones en el presupuesto, puesto que solo buscaba liberar los saldos de caja y banco.

Para el concejal Alberti, no son serias las acusaciones del burgomaestre cruceño.

Otro frente de conflicto

El alcalde también enfrenta un conflicto con la guardia municipal que este miércoles acató un paro movilizado, exigiendo la incorporación de más de 600 gendarmes (afiliados al sindicato) a la Ley General del Trabajo. Denunciaron el incumplimiento de un convenio firmado en 2022 por Fernández.

LLa medida fue acompañada por movilizaciones y una vigilia instalada en el Palacio de Justicia, donde se exige a la Sala Constitucional que no dé curso a un amparo interpuesto por el burgomaestre, quien busca dejar sin efecto un laudo arbitral que ordena la reincorporación de guardias despedidos en 2023.

“Estamos en un paro movilizado ante el incumplimiento del laudo arbitral y del convenio firmado por el alcalde, que se comprometió a incorporar a la Ley General del Trabajo a todos los afiliados al sindicato”, expresó el representante Pablo Argote.

Argote recordó que el acuerdo fue suscrito en 2022, pero que hasta ahora no ha sido cumplido por el Ejecutivo, pese a que los recursos para cubrir las planillas ya estarían incluidos en el POA.

Los movilizados llevan meses protestando y también exigen estabilidad laboral.

La Alcaldía ha sostenido que los que no cumplen con los requisitos legales, como la presentación de la libreta de servicio militar, están imposibilitados de trabajar en la comuna.