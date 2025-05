Contagios con hepatitis por transfusión de sangre: el escándalo que afectará a 400.000 personas en Reino Unido

Fuente: https://actualidad.rt.com

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) ha dado órdenes a los médicos británicos para que ayuden a encontrar a todas las personas que recibieron una transfusión de sangre durante las dos décadas anteriores a 1996. El objetivo es detectar a pacientes que pudieran haber sido infectados con hepatitis C como resultado de transfusiones con sangre contaminada.

A las aproximadamente 400.000 personas nacidas antes de 1996 que anualmente se registran en las consultas médicas se les preguntará si recibieron una transfusión de sangre antes de ese año y, en caso de que la respuesta sea positiva, se les ofrecerá someterse a una prueba de detección de la hepatitis C. Según la NHS, los pacientes podrán solicitar discretos kits de autodiagnóstico de la hepatitis C para realizar la prueba en casa o podrán hacerse las pruebas en consultas médicas, clínicas de salud sexual y otras instalaciones sanitarias.

Hace un año un informe reveló que el Gobierno británico y el NHS ocultaron la verdad sobre un escándalo de transfusiones de sangre contaminada que, entre la década de 1970 y principios de 1990, provocó que más de 30.000 personas contrajeran VIH y hepatitis C. Las autoridades, además, destruyeron de forma deliberada documentos al respecto.

La NHS señala que la hepatitis C es un virus que a menudo no presenta síntomas perceptibles hasta que el hígado, el órgano al que que infecta, ya está muy dañado. Eso significa que muchas personas tienen la infección sin saberlo. Este virus puede causar daños hepáticos graves y potencialmente mortales a lo largo de muchos años. Sin embargo, una vez diagnosticada, la hepatitis C es tratable y más de 9 de cada 10 pacientes se curan de la enfermedad.