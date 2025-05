Continúa el bloqueo en la vía Potosí – Sucre en Betanzos

Desde el mediodía de ayer, hay tres puntos de bloqueo en el la carretera que comunica a Potosí con Sucre.

Fuente: El Potosí

El bloqueo en la ruta Potosí – Sucre continúa este viernes, después de que los comunarios emplazaron la llegada de directivos de la Gobernación, el Fondo Productivo Social, para que puedan responder el pliego de peticiones de los movilizados.

Los pobladores instalaron el bloqueo a la altura de la Ckasa, informó el periodista Jorge Peñaranda. Otro punto de bloqueo es a la altura de Mayu Tambo y hay otro a la altura de Chorrillos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El dirigente Santiago Espada informó que, tras reunirse con personal de la Alcaldía de Betanzos y la Gobernación, decidieron mantener la medida que se instaló en la mañana porque no existen respuestas favorables.

Dicen que no les dan importancia porque la planta procesadora de zanahoria no tiene muro perimetral ni equipamiento, para lo cual no habría recursos económicos en el Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos.

También quieren una respuesta concreta sobre el recapamiento del camino Betanzos-Quivi Quivi que contaba con una capa asfáltica que se fue deteriorando por el paso de los motorizados.