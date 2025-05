Copa Sudamericana: GV San José en busca de redención recibe a Fluminense

El equipo de GV San José pretende lograr un triunfo ante Fluminense en su último partido como local en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El encuentro está pactado para este jueves desde las 20:30 horas en el estadio “Hernando Siles” de La Paz. El conjunto orureño tiene muy pocas chances para avanzar a la siguiente etapa del campeonato internacional.

Este será su tercer encuentro en condición de local en la sede de Gobierno. Hasta el momento no ha tenido una buena campaña en el certamen; de tres encuentros jugados, solo consiguió un empate de local ante Unión Española (1-1), luego terminó siendo goleado por Fluminense en Brasil (5-0) y perdió terreno de local cayendo ante Once Caldas (2-3). Con ello, sus chances de clasificar a la próxima instancia del torneo internacional quedaron reducidas al mínimo.

A esto se suma que el cuadro orureño no ha hecho pie en la División Profesional. La última derrota en condición de visitante ante Blooming (5-1) caló hondo en el aficionado orureño, que ve con pocas expectativas el encuentro de esta noche. Por ello, la dirigencia puso pocas entradas a la venta, con solo la recta de Preferencia habilitada, donde los costos son de 65, 50 y 45 bolivianos.

GV San José necesita reponerse para quedar bien en el plano internacional | APG

En cuanto al plantel, la llegada de Eduardo Villegas a la conducción no ha influido en materia de resultados. Si bien se ha visto una mejoría en el andamiaje del plantel, aún no se puede cambiar la situación deportiva, ya que todo depende de un proceso que llevará su tiempo hasta que el entrenador implante su idea de juego.

La misión de ganar, no es sencilla, ya que enfrente tiene al líder del grupo, pero Villegas confía en su experiencia para colocar a los mejores hombres y una estrategia que pueda aprovechar en La Paz y de ese modo, conseguir el objetivo.

No se esperan muchas variantes en relación al último partido internacional, solo potenciar la parte ofensiva y buscar un compañero ideal para el delantero Raúl Becerra. Entre las alternativas tiene a Bruno Vides, que hasta el momento ha tenido poca participación en el plantel, además de Fabricio Vásquez, que ha ido sumando minutos en los últimos encuentros.

Los dos partidos que le restarán jugar a GV San José en el grupo “F”, son ante Once Caldas en Colombia el 15 de mayo (22:00 hora boliviana) y finalmente ante Unión Española en Chile el 29 de mayo (20:30 hora boliviana). En el mejor de los casos, el cuadro orureño aspira a llegar a 10 puntos, algo que no le asegura llegar por lo menos a la zona de repechaje, ya que incluso de lograr esta proeza deberá estar pendiente a otros resultados.

Eduardo Villegas apelará a lo mejor que tiene para armar el equipo | LA PATRIA

Fluminense llega como el único invicto del grupo “F”. En su último encuentro sacó un valioso empate ante Unión Española y en el marco del campeonato brasileño, logró una victoria de 2 a 1 ante Sport Recife. Ahora tiene la posibilidad de abrochar un buen resultado en La Paz y llegar a 10 puntos que le colocarían con un pie en la próxima etapa de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, sus seguidores aún no están conformes y consideran que ganar en La Paz es una obligación para no sufrir en los últimos encuentros, ya que Once Caldas le pisa los talones con seis unidades en su haber. Por ello se toman en serio este encuentro para ir por el triunfo.

El árbitro del encuentro será el venezolano de 35 años, Alexis Herrera; como asistentes estarán Alberto Ponte y José Martínez, el cuarto árbitro es Yender Herrera y en el VAR estará Ángel Arteaga, todos de Venezuela.