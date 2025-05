«¿Cuánto se pagó a Oprah y a Bono?»: Trump lanzará investigación sobre la campaña de Kamala Harris

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este lunes que pedirá una investigación «a fondo» sobre la participación de algunas celebridades en los eventos de la campaña electoral de la exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris para las presidenciales de 2024.

En una publicación en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que se trata de pagos ilegales, por lo que se necesita una investigación sobre el asunto.

«¿Cuánto pagó Kamala Harris a [el cantautor estadounidense] Bruce Springsteen por su pobre actuación durante su campaña presidencial? ¿Por qué aceptó ese dinero si es tan fan de ella? ¿No es una contribución importante e ilegal a la campaña?», planteó Trump. «¿Y Beyoncé? ¿Y cuánto se pagó a Oprah y a Bono?», continuó, refiriéndose a la famosa presentadora Oprah Winfrey y a Paul David Hewson, cantante irlandés.

«Voy a pedir una investigación a fondo sobre este asunto. A los candidatos no se les permite pagar por apoyo, que es lo que hizo Kamala, con el pretexto de pagar por entretenimiento«, asveró, y añadió que incluso así ese esfuerzo «caro y desesperado» no la ayudó a «aumentar sus escasas multitudes». «¡No es legal! Para estos ‘artistas’ antipatriotas, se trataba de una forma corrupta e ilegal de aprovecharse de un sistema que no funciona», denunció Trump.

Kamala Harris hizo un gasto récord de 1.500 millones de dólares durante su campaña electoral de 15 semanas y, no obstante, obtuvo el peor resultado que el Partido Demócrata haya tenido en 20 años, según revelaron medios.

La mayoría de esos fondos se invirtieron en publicidad. Los registros financieros muestran que Harris utilizó 494 millones de dólares en producir y comprar medios, incluyendo tanto anuncios televisivos como digitales, entre el 21 de julio y el 16 de octubre. La suma total hasta el fin de la contienda podría alcanzar los 600 millones.

Desde un operativo puerta a puerta y pagos a ‘influencers’ en redes sociales, hasta espectáculos con drones y conciertos con cantantes famosos, como Beyoncé y Lady Gaga: Harris no escatimó en el esfuerzo por convencer a los votantes.