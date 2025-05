Decano de la UMSA investigado por desvío de fondos gana casi igual que el presidente del Estado

El decano de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Édgar P. C., investigado por presuntas irregularidades en el caso PETAENG, recibe dos salarios por ocupar ese cargo y además como docente, el monto total asciende a Bs 24.869; es decir casi similar al sueldo que percibe el presidente del Estado.

El decano fue director de la carrera de Comunicación Social. Foto. ANF

Fuente: ANF

La Paz. – El decano de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Édgar P. C., investigado por presuntas irregularidades en el caso PETAENG, recibe dos salarios por ocupar ese cargo y además como docente, el monto total asciende a Bs 24.869; es decir casi similar al sueldo que percibe el presidente del Estado.

Esa información fue revelada por la abogada de esa entidad académica Adriana Caballero durante la audiencia de medidas cautelares, el sueldo que percibe como decano es de Bs 19.906,08 y el salario de docente es de Bs 4.963,88. Dijo que esos recursos le otorgaban la posibilidad de salir del país e incidir en los testigos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Asimismo, el hecho de contar con dos ingresos estables significan que el señor Pomar recibe una remuneración de 19.906 bolivianos como decano, además de un (segundo) salario de 4.963 bolivianos con 88 centavos como docente de acuerdo al requerimiento que se ha remitido al fiscal de materia, el personal docente de nuestra casa superior de estudios ha acreditado que el imputado cuenta con esos ingresos podría inducir y el imputado tiene medios suficientes para salir del país”, explicó la abogada.

De acuerdo con el incremento salarial que dispuso el Gobierno del 3% al haber básico en 2024, el jefe de Estado, Luis Arce, percibía un salario de Bs 24.978 vigente hasta el 30 de abril de esta gestión. O sea, una diferencia de poco más de Bs 100 con el sueldo de la autoridad académica de Ciencias Sociales.

Más temprano, el juez 12 de Instrucción Penal y Anticorrupción de La Paz determinó la detención domiciliaria de la autoridad académica, arraigo, debe presentarse cada 15 días en la fiscalía para firmar en el registro biométrico, no puede acercarse a las instalaciones de la UMSA y debe presentar dos garantes solventes.

En la audiencia, el jefe de la unidad de transparencia de la UMSA, Franz Laura, explicó que no puede alegar que no tenía conocimiento de las irregularidades que se estaban cometiendo en la carrera de Comunicación Social, ya que no existía un coordinador del PETAENG y el entonces director de carrera, Carlos Aguilar, falleció.

“Es imposible que la autoridad de esta facultad desconozca lo que estaría pasando en este programa, que es a nivel de toda la facultad. Al no existir el coordinador a quien se reportaba todas las acciones que se estaban realizando del programa era al decano y al director de carrera de ese entonces, el cual falleció”, manifestó.

Sin embargo, el abogado del decano, Fernando García, cuestionó que el Ministerio Público no haya presentado ningún elemento fáctico que demuestre que su cliente haya recibido dinero del PETAENG, dijo que se basaron en la declaración de la exfuncionaria de Comunicación Social Dagner M. M. del C.

“En la misma imputación simplemente se menciona informes donde Dagner le habría entregado de manera presencial el dinero, se toman en cuenta dos elementos: el informe y una declaración de la persona que está con detención preventiva y que quiere dejar de ser responsable de este delito, va a manifestar en cualquier actuación que no es autora, sino mi defendido”, aseguró.

Investigación

El decano es investigado por el presunto desvío de Bs 352.500, depósitos que realizaron más de una veintena de estudiantes que aspiraban a titularse a través del Plan Excepcional de Titulación para Antiguos Estudiantes no Graduados (PETAENG), fue imputado por los delitos de peculado y conducta antieconómica.

Según la declaración informativa de la exfuncionaria, entregó dinero al decano en cuatro ocasiones monto que asciende a Bs 352.500. La primera entrega fue de Bs 94.500 en octubre de 2023, en febrero de 2024 hizo la segunda entrega por el mismo monto; mientras que en agosto le transfirió Bs 94.500 y en diciembre de ese año le hizo el cuarto depósito por Bs 69.000.

/EUA/nvg/