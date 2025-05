Defensoría al Consumidor alerta sobre irregularidades en la venta de huevo en Tarija

La representante de la Defensoría al Consumidor en Tarija, Silvia Palacios, expresó su preocupación ante las denuncias recibidas por los consumidores sobre la venta de huevos, producto que actualmente se ha vuelto de primera necesidad y hasta está siendo reemplazado por la carne debido a su alto costo.

Fuente: La Voz de Tarija

“Nosotros hemos hecho un seguimiento, el huevo es un producto de primera necesidad que está siendo reemplazado hasta por la carne”, manifestó Palacios, luego de realizar un operativo en el mercado Campesino durante la mañana.

En sus declaraciones, cuestionó la clasificación por tamaños utilizada por los comerciantes, indicando que no existe diferencia perceptible entre ellos. “A mi punto de vista no hay diferencia entre los huevos por los tamaños que dicen, si los ves no hay ninguna diferencia entre los tamaños que ponen”, afirmó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Asimismo, reportó que incluso en las tiendas de barrio se repite el mismo reclamo. “Me dicen mediano y es pequeño”, señaló, y advirtió que si los comerciantes están recibiendo productos mal clasificados, deben comunicarlo a la Defensoría.

“Si a los comerciantes les están entregando así me tienen que decir para que nosotros hagamos los controles con los proveedores”, indicó, remarcando la importancia de exigir especificaciones claras, boletas de compra y una correcta clasificación del producto, ya que hasta ahora no está llegando huevo chico, solo se entrega huevo grande, lo que puede derivar en especulación.

Finalmente, hizo un llamado para evitar el aumento injustificado de precios, asegurando que no se puede tener especulación ni de 0.50 centavos. La Defensoría continuará con los controles en los distintos puntos de venta para garantizar que se respeten los derechos de los consumidores.