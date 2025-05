Del Castillo sobre Zúñiga: “En ninguna cárcel se juega a los videojuegos ni se dan entrevistas”

El ministro Del Castillo, en contacto con la prensa. Foto: Paulo Lizárraga A.

Fuente: https://www.vision360.bo

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, negó que se hayan vulnerado los derechos del excomandante Juan José Zúñiga, procesado por el intento de golpe de Estado. La autoridad afirmó que las personas privadas de libertad no pueden “brindar conferencias de prensa, ni jugar videojuegos” desde sus celdas.

“Yo no he visto en ninguna cárcel del mundo (a una persona) que esté pretendiendo jugar videojuegos, teniendo entrevistas desde el interior del penal, burlando los sistemas de seguridad o corrompiendo a algún funcionario —que ya han sido destituidos en este caso— dependientes del Ministerio de Gobierno, y que además pretendan que no existe ningún tipo de sanción”, afirmó Del Castillo.

Reiteró que estos hechos ya han sido sancionados y que dichas sanciones fueron validadas por la autoridad judicial competente, por lo que Zúñiga deberá cumplir con las medidas impuestas.

“Personas que están privadas de libertad no están haciendo conferencias de prensa al interior de la cárcel. Por tanto, tiene una sanción y ha sido validada, homologada por los jueces que están llevando esta causa y por tanto, él va a cumplir la sanción como cualquier otra persona que realice entrevistas al interior de la cárcel, él no está de paseo, en una heladería, está en la cárcel de máxima seguridad”, agregó el ministro.

El lunes, la defensa del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, denunció que su defendido fue encerrado por 23 horas y se le prohibió el ingreso de alimentos. Afirmó además que, desde la justicia, existen pretensiones para que se declare culpable.