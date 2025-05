Del Granado evalúa regresar a la política como diputado, esta vez por la alianza Unidad

Del Granado fue diputado en la gestión 1993-1997. Foto: Archivo

Juan del Granado, exalcalde de La Paz y líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), contempla postularse como candidato uninominal por la Circunscripción 8 de la sede de gobierno, en representación de la alianza Unidad. De concretarse su repostulación, volvería a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados después de más de 25 años.

El exburgomaestre paceño afirmó que aún no ha definido una posición sobre su posible candidatura; sin embargo, anunció que dará a conocer su decisión la próxima semana.

“Es probable (que sea candidato). No he hecho el cálculo (de cuántos años llevo sin ser parlamentario), pero es probable. Todavía no he decidido nada. Daré a conocer la próxima semana seguramente mi postura”, reveló Del Granado a Visión 360.

Juan Del Granado Cosío es abogado de profesión y su carrera dio un salto tras liderar el juicio de responsabilidades contra el exdictador Luis García Meza, y por lograr su sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto, tras un juicio de responsabilidades.

En 1993 dio el salto a la política, siendo legislador en la Cámara Baja y presidiendo las Comisiones de Derechos Humanos y de Constitución. Promovió varias reformas en materia de justicia y de derechos humanos, entre ellas, la creación del Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

En 1999 fue electo como alcalde de La Paz, y en 2004 fue reelecto para dicho cargo.