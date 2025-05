Denuncian retraso de leyes Contra la Tortura y de Reparación; Yañiquez niega demora y habla de curso regular

David Inca, representante de las víctimas de Senkata, cuestionó el aparente estancamiento legislativo y señaló que “aquí no más hay una decisión dilatoria y de cálculo político”.

Fóto: Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados

Fuente: ANF / La Paz

Mientras las víctimas de Senkata denuncian una “decisión dilatoria” y acusan a la diputada Betty Yañiquez de frenar el avance de dos proyectos clave —la Ley contra la Tortura y la Ley de Reparación Integral—, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aseguró que ambos siguen el curso reglamentario y niega cualquier intencionalidad política o negligencia.

David Inca, representante de las víctimas de Senkata, cuestionó el aparente estancamiento legislativo y señaló, en contacto con ANF, que “aquí no más hay una decisión dilatoria y de cálculo político”.

“No quieren que salga una Ley contra la Tortura ni la de Reparación Integral, pero están aprobando leyes declarativas, como homenaje a la Marraqueta, a la Empanada, a la Salteña. A eso nomás se están dedicando”, indicó el activista a ANF.

Según Inca, la demora se concentra en el tratamiento del proyecto de Ley de Reparación Integral, cuyo avance, aseguró, ha sido bloqueado por observaciones reiteradas desde la Comisión que preside Yañiquez.

“Nos está poniendo muchas largas la diputada”, denunció. “Dice que hay que consultar a cada ministerio y hemos perdido ya cinco meses donde poco se ha avanzado”.

El activista criticó que, pese a que los ministerios ya emitieron sus respuestas en enero, aún se insista en pedir reuniones individuales. “Le hemos argumentado que cada ministerio ya respondió. Lo único que tenía que haber hecho la diputada Betty Yañiquez era adecuar el proyecto con las observaciones, pero ha venido con el criterio de que debe reunirse con cada ministerio”, añadió.

Representante de las víctimas de Senkata, David Inca. Foto: Opinión

La diputada del MAS-IPSP defendió el proceso por la aprobación de la Ley que lleva adelante. “El proyecto de Ley de Reparación Integral está siguiendo el curso regular que señala el reglamento”, explicó Yañiquez a este medio y dijo que necesariamente se tiene que consultar con los ministerios, porque “de dónde va a salir el dinero si no se pronuncia el Ministerio de Economía, por decir; entonces, eso es lo que siempre se hace”.

Para la legisladora, no se puede hablar de retrasos injustificados e indicó que “si dentro del término de ley el ministerio no se pronuncia, se continúa”. Aseguró también que ya se realizaron reuniones técnicas con casi todas las carteras pertinentes. “No es negligencia de mi parte, negligencia sería no hacer nada”.

Yañiquez rechazó cualquier intención de obstaculizar el proyecto y remarcó que las consultas a los ministerios “están dentro de la normativa”.

“De ninguna manera podría yo ir en contra de las víctimas, en contra de gente que requiere de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Más al contrario, toda la facultad que me da la ley es para beneficiar”, destacó.

No obstante, Inca remarcó en que la actitud de la diputada responde a presiones políticas internas y su afinidad al actual presidente Luis Arce. “Pensamos que ella necesita la autorización del Ejecutivo porque es parte del partido del presidente Luis Arce; antes estaba con Evo Morales”, afirmó.

Y además advirtió que el tiempo apremia para la aprobación de los proyectos de Ley, debido a que en junio-julio ya viene el receso legislativo de Sucre, y después las elecciones generales, “y a último momento van a querer decir: hemos hecho todo lo posible”.

El representante también cuestionó la forma en que se están abordando las observaciones ministeriales. “Solo tres ministerios de 10 han dicho que es inadmisible el proyecto de Ley de reparación Integral: Salud, Educación y Justicia. Entonces, solo con esos tres se debía conversar, no con todos”, afirmó. Para él, el resto ya dio luz verde y eso debería haber bastado para avanzar.

Sobre el otro proyecto, la Ley contra la Tortura, Inca consideró que su aprobación en el Senado fue apenas formal y no contó con el respaldo de los ministerios debido a que éstos no respondieron a las consultas, por lo que fue aprobado en la Cámara Alta. “Y ahora está detenido el proyecto de Ley porque Yañiquez dice que tampoco tiene respuesta de los ministerios”, relató.

Yañiquez también se pronunció sobre este segundo proyecto e indicó que sigue un trámite regular que el caso amerita. “No estamos retrasando absolutamente nada”, sostuvo. Enfatizó que la Comisión que ella dirige está abierta a consultas y donde se puede ver los tiempos y advertir “si realmente está dentro de la Comisión la obstaculización”.

La legisladora remarcó su compromiso personal con las víctimas y dijo que dará celeridad a la aprobación del proyecto de Ley, en particular al referido a la Reparación Integral. “Mi compromiso es dar la celeridad que el caso amerita”.

“Si estamos hablando de esta Ley de Senkata, Sacaba y El Pedregal, con más razón, porque yo soy la proyectista. Yo he visto la situación en que se encuentran estas personas y que nadie piensa en ellos”, expresó.

Diputada Betty Yañiquez. Foto: Los Tiempos

Además, defendió que seguir los procedimientos garantiza que las leyes no sean rechazadas en el pleno del Legislativo para su aprobación. “Si vamos al pleno sin el respaldo de los ministerios, nos van a decir: desconocemos absolutamente y que se postergue el tratamiento. No queremos que eso ocurra”, advirtió.

Pese a las justificaciones oficiales, Inca ve en la demora una falta de voluntad política y recordó que en la reunión del 6 de marzo de este año con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno dijo que no había ningún tipo de objeción, pero “Yañiquez ha seguido haciendo reuniones con los ministerios”. “Nos están haciendo el alargue”, aseguró Inca.

Para las víctimas, el tiempo perdido representa más que una demora administrativa; significa que la reparación sigue siendo una promesa. “Estamos esperando justicia hace años. Estas leyes son fundamentales para cerrar heridas y evitar que estos hechos se repitan”, señaló Inca.

Yañiquez, por su parte, pidió comprensión y aseguró que actúa dentro de los marcos legales. “Tal vez por el tiempo están un poco con esa susceptibilidad las víctimas”, reconoció. “Pero estamos haciendo todo lo que corresponde”.

Mientras las posiciones se enfrentan, las leyes continúan su curso en medio de tensiones políticas y burocráticas. Las víctimas esperan celeridad. La diputada, respaldo técnico.