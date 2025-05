Desde el trópico de Cochabamba afirman que se vive una ‘falsa democracia’ y anuncian resistencia a la proscripción de Morales

Hacen un llamado a las diferentes organizaciones sociales para movilizarse en todo el país y hacer respetar los derechos políticos de las ‘grandes mayorías’.

La negativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de inscribir a Evo Morales como candidato presidencial del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) porque ya no tiene personalidad jurídica, provocó el rechazo del sector evista debido a que -afirman- se trata de una resolución inconstitucional y de carácter político dictada desde la Casa Grande del Pueblo; ante ello, anunciaron que, desde este martes, iniciarán las movilizaciones para que el ente rector de las elecciones revierta la determinación.

Tres veces intentaron los delegados de Pan-Bol y EVO Pueblo inscribir al binomio compuesto por Morales y la exministra y concejala del Movimiento al Socialismo (MAS) en el Alto, Wilma Alanoca, así como a los candidatos a diputados y senadores; empero, las acciones fueron infructuosas. Tras una de las fallidas gestiones, Alanoca denunció al TSE de permitir un plan gubernamental para que el MAS de Arce no tenga contendores de su línea ideológica en las presidenciales y pronunció una frase a manera de sentencia: “¡nos vemos en las calles!”.

Desde el trópico de Cochabamba, en medio de un grupo de cocaleros armados con palos, el dirigente de la Federación Yungas del Chapare, David Veizaga, convocó a los militantes de todo el país a salir a las calles para presionar al ente electoral a revertir la anulación de la sigla de Pan-Bol y aceptar la postulación de Morales, Alanoca y los candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), porque ’atenta contra los derechos políticos’ del exmandatario y sus acompañantes.

Asimismo, el dirigente cocalero de la Federación Carrasco, Aquilardo CariCari, denunció que en Bolivia se vive una ‘falsa democracia’ y acusó a los vocales electorales de actuar en sujeción a sentencias ilegales emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya que cinco de los magistrados no tienen un mandato vigente, porque fenecieron en sus funciones el 31 de diciembre de 2023; además, los acusó de responder a los intereses de Luis Arce Catacora.

“En Bolivia se vive una falsa democracia por culpa del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que toma decisiones en base a sentencias inconstitucionales de un Tribunal Constitucional con cinco miembros autoprorrogados, es decir, la mayoría de ese tribunal; el TSE actúa sometido al gobierno de Luis Arce Catacora, que tiene la finalidad de proscribir no a un candidato, sino a las grandes mayorías de este país”, denunció.

En medio de un clima político tenso por la proscripción de Morales como candidato para las elecciones generales previstas en agosto, CariCari anunció que las organizaciones sociales afines al expresidente se preparan para iniciar bloqueos y movilizaciones como una forma de resistencia frente a lo que consideran una vulneración de la institucionalidad democrática; por ende, responsabilizo al gobierno y al TSE por los sucesos de ahora en adelante por restringir los derechos políticos del movimiento campesino indígena originario del país

“El TSE no protege los derechos democráticos, busca proscribir a las grandes mayorías del país, al movimiento campesino, indígena originario y al campo popular. No podemos permitir que la ilegalidad y la inconstitucionalidad se vuelvan normales en nuestro país. La única opción es restituir la democracia desde las calles”, subrayó, al tiempo que hizo un llamado a la unidad de diversos sectores sociales: campesinos, gremiales, transportistas, universitarios y profesionales, a no permitir un atentado a la democracia.

El dirigente también apuntó contra sectores de la oposición, a quienes acusó de celebrar la inhabilitación de Morales mientras mantienen un discurso por la democracia. “La derecha boliviana se llena la boca hablando de democracia, pero, en este escenario no habla absolutamente nada, más al contrario, parece que festejan la proscripción de las grandes mayorías. Eso es hipocresía”, declaró.

El pronunciamiento desde el Trópico marca una nueva escalada en la crisis política que atraviesa el país, profundizada por la pugna entre Evo Morales y Luis Arce. La tensión podría derivar en una nueva ola de protestas en todo el territorio nacional debido a que la decisión del sector evista es no quedarse al margen de las elecciones nacionales y resistir lo que consideran un intento de exclusión política por parte del gobierno y el ente electoral.