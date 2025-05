Diddy agredió sexualmente a ex empleada y la arrojó contra una pared, según nuevo testimonio

El juicio contra Sean Combs por tráfico sexual suma testimonios explosivos de ex asistentes que describen secuestros, golpizas y agresiones

Mujer identificada como «Víctima-4» declara que Diddy la empujó contra paredes, arrojó a piscina y lanzó objetos durante su empleo (AP/REUTERS) eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Una ex asistente personal de Sean Diddy Combs declaró este jueves ante un tribunal federal que fue agredida sexualmente por el magnate musical y que soportó un ambiente laboral que describió como violento y tóxico durante los ocho años que trabajó para él.

La mujer, identificada como “Mia” en el proceso judicial, prestó testimonio en el juicio por tráfico sexual y conspiración criminal que enfrenta Combs en Manhattan.

Durante su declaración, relató que trabajó para el empresario entre 2009 y 2017, período en el cual sus responsabilidades incluían evaluar su estado de ánimo diariamente porque “dictaba todo”.

“Los momentos buenos eran realmente buenos y los malos eran realmente, realmente malos”, declaró Mia ante el jurado, describiendo el ambiente laboral como “tóxico” y enumerando varias ocasiones en las que Diddy fue violento hacia ella.

“Me ha lanzado cosas, me ha empujado contra la pared, me ha arrojado a una piscina”, testificó la mujer, quien aparece referenciada como “Víctima-4” en la acusación de cinco cargos contra Sean Combs.

Ex asistente «Mia» testifica que Sean Combs la agredió sexualmente durante ocho años de trabajo en ambiente tóxico y violento (REUTERS/Jane Rosenberg)

Según su testimonio, aunque tenía su propio lugar para vivir, no pasaba mucho tiempo allí.

Durante su empleo con el artista, frecuentemente se quedaba en la casa del empresario, donde declaró que no se le permitía cerrar con llave su puerta ni abandonar la vivienda.

En una ocasión, cuando salió con amigos después de que Combs se durmiera a las 2 de la madrugada, el personal de seguridad del magnate le envió mensajes de texto informándole que vendrían por ella.

Mia explicó que sus responsabilidades también incluían proteger a su exjefe “en todo momento” y mantenerse siempre conectada a su dispositivo BlackBerry. En una ocasión, testificó que trabajó cinco días consecutivos sin dormir y sintió que estaba teniendo un colapso físico.

Testimonio revela que asistente trabajó cinco días sin dormir y no podía cerrar con llave su puerta en casa de Combs (EFE/PAUL BUCK)

Hubo momentos en los que Sean Diddy Combs le exigía permanecer a su lado durante más de 20 horas sin pedirle que hiciera nada específico.

En otros casos, debía realizar tareas que iban desde hacer sus impuestos hasta “haciéndole crujir los nudillos”, según declaró.

La ex asistente relató que anteriormente había trabajado para la diseñadora Georgina Chapman, quien estuvo casada con el productor Harvey Weinstein, y para el comediante Mike Myers antes de unirse al equipo de Combs.

Cuando fue entrevistada para el puesto con el rapero, declaró que fue llevada a su apartamento para conocerlo y que él atendió la puerta en ropa interior, aunque posteriormente se vistió.

Ex asistente declara que Sean «Diddy» Combs atendió entrevista laboral en ropa interior antes de vestirse en su apartamento personal (REUTERS/Lucas Jackson)

El testimonio de otra ex asistente de Diddy

Otro testimonio impactante llegó de Capricorn Clark, ex directora global de marca para Bad Boy Entertainment, quien trabajó de forma intermitente para Combs entre 2004 y 2018.

Clark declaró bajo juramento que el magnate musical la secuestró a punta de pistola para que lo acompañara en un intento de asesinar al rapero Kid Cudi en diciembre de 2011.

“Demandó que me vistiera y fuera con él porque ‘vamos a matar a Cudi‘“, recordó en su declaración al jurado.

Según su testimonio, Diddy la obligó a subir a una camioneta Cadillac Escalade negra y la llevó hasta la casa del cantante (cuyo nombre real es Scott Mescudi) en Los Ángeles.

Capricorn Clark revela que Sean Combs la secuestró con pistola para acompañarlo en intento de asesinato contra Kid Cudi en 2011 (Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

Mientras Sean Combs y su guardaespaldas irrumpían en la vivienda, Capricorn Clark permaneció en el vehículo y llamó a Cassie Ventura, entonces pareja del empresario, para advertirle: “Puff me tiene con un arma y me trajo a la casa de Cudi para matarlo“.

La ex asistente declaró que pudo escuchar a Cudi preguntando al fondo: “¿Está en mi casa?”. Al regresar al vehículo, Combs preguntó con quién hablaba Clark, tomó el teléfono y llamó de vuelta a Cassie.

Posteriormente, al escuchar el auto de Cudi acercarse, él y su escolta persiguieron el vehículo pero desistieron al ver patrullas policiales dirigiéndose a la casa del rapero.

Asimismo, testificó sobre otro episodio de violencia esa misma noche, esta vez contra Cassie Ventura. Según relató entre lágrimas, Cassie llegó a la casa de Combs y fue brutalmente golpeada por él.

Ex directora de Bad Boy Entertainment testifica que presenció brutal golpiza de Diddy contra su entonces pareja Cassie Ventura (Video de vigilancia obtenido por CNN)

“Le dio con toda su fuerza, al 100 por ciento, mientras ella se encojía en el suelo”, declaró Clark. La ex asistente aseguró que Cassie lloraba en silencio mientras recibía patadas en la espalda.

Sean Combs, de 55 años, enfrenta cargos de conspiración criminal, tráfico sexual y transporte con fines de prostitución.

Se ha declarado no culpable de todos los cargos y, de ser encontrado culpable, podría enfrentar entre 15 años de prisión y cadena perpetua.