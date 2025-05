Diputada Álvarez tilda de políticas “improvisadas” las 11 medidas y siete decretos que lanzó Arce

La diputada cruceña María René Álvarez calificó de “políticas improvisadas” las 11 medidas y siete decretos supremos que lanzó el gobierno de Luis Arce. Cuestionó que no reconozca el fracaso de su modelo económico.

Una larga fila por arroz y aceite en La Paz. Foto: ANF

“(Luis) Arce, en su desesperación, trata de salvar lo que le queda de gestión, con políticas improvisadas. No reconoce el fracaso de su modelo y vuelve a culpar a otros, hasta el clima, para justificar el desabastecimiento de combustibles en el país”, afirmó la legisladora.

En medio de una profunda crisis económica, la noche de este viernes, el gobierno lanzó 11 medidas económicas y siete decretos supremos, que según analistas y opositores no va a frenar la situación sobre el desabastecimiento de combustible y el alza de precios en los productos.

Entre las medidas que dictó están incrementar la presencia militar en las fronteras contra el contrabando a la inversa, control en las estaciones de servicio y restricción en la venta de combustible en bidones.

Dictó el Decreto Supremo (DS) 5398, para disponer un fideicomiso para el sector productivo de Bs 22 millones para pequeños productores. Además, el DS 5401 que apunta a diferir los gravámenes arancelarios a cero para la importación de pollitos bebés e insumos sanitarios, y de todo lo referido a este sector para la producción de aceite.

Por otra parte, mediante el DS 5400, a los vehículos que realizaron inversión para transformarse en GNV se les asignará un determinado volumen para su funcionamiento, una cantidad extra será comercializada al precio internacional.

Respecto a la compra “exponencial” de combustible en bidones también se establecerá restricciones, porque la compra ha sido mal utilizada y desviada a ilícitos y reventa a altos costos. Anunciaron que harán “seguimiento al destino de este combustible».

Asimismo, el gobierno anunció que desde este viernes se autoriza la venta de productos financieros en UFV, el gobierno a través del BCB va a implementar productos de ahorro indexados al UFV, para que pueda prevalecer el poder adquisitivo de los ahorros.

Puso en vigencia el Decreto Supremo 5404, para incrementar el umbral de internación de divisas al país de $us 10.000 hasta 50.000, “con sola la presentación de un formulario».

En relación al tipo de cambio del dólar que se disparó por más de Bs 20 debido a las operaciones en activos virtuales, dijo que se desautorizó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para realizar estas operaciones, el gobierno dice que de esa manera bajará el tipo de cambio del dólar y también la “especulación”.

Asimismo, el presidente Luis Arce comprometió que este lunes 26 de mayo se resolverá el abastecimiento de combustible, inicialmente en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz y paulatinamente en el resto del país. Volvió a atribuir a las marejadas que cinco buques llenos de carburantes no puedan descargar el producto.

La diputada cuestionó que “Arce no busca soluciones ni libertad económica para el país solo entiende sobre persecución y hostigamiento a los productores, empresas y comercio en conclusión su plan no se sentirá en las calles ni en el bolsillo de los ciudadanos, que ya no soportan más esta asfixia y crisis económica en Bolivia”.

