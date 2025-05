Diputado de CC advierte que Jhonny Fernández es quien más pierde si se alía con Andrónico

Alberto Astorga dice que los dirigentes evistas ‘aburren’ con las declaraciones en sentido que Morales está habilitado.

eju.tv / Video: Red América TV

El diputado Alberto Astorga, de Comunidad Ciudadana (CC), afirmó este martes que el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, será el ‘principal perjudicado’ en caso de concretarse una alianza política con Andrónico Rodríguez, de cara a las elecciones generales, tal cual se anuncia en diferentes sectores afines al presidente del Senado, porque tendrá un impacto negativo en el electorado cruceño, tradicionalmente adverso al Movimiento al Socialismo (MAS) y sus ramificaciones.

Las declaraciones del legislador de oposición se producen tras versiones desde el entorno ‘androniquista’ que señalan la existencia de conversaciones entre el equipo del senador del trópico de Cochabamba y dirigentes de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), el partido que lidera Fernández, para consolidar una candidatura conjunta en los comicios de agosto; aunque aún no se ha confirmado el acuerdo, los allegados de Rodríguez ya convocaron a su militancia al anuncio de la nueva alianza, este viernes a las 10 de la mañana en El Alto.

Jhonny Fernández y Andrónco Rodríguez. Foto: JC Noticias

“Andrónico Rodríguez ha sido formado políticamente por Evo Morales, entonces quedaría muy mal Jhonny Fernández si se alía con Rodríguez, porque se confirmaría que es un masista camuflado y va a recibir el repudio de toda la población y sobre todo de Santa Cruz, porque sabemos que es un lugar cien por ciento opositor y está en contra de cualquier masista en sus distintas versiones”, aseveró el parlamentario paceño.

El posible acuerdo entre Rodríguez y UCS se plantea como una salida ante los problemas legales que enfrenta Alianza Popular, con la que originalmente el titular de la Cámara Alta buscaba postularse; dos fallos judiciales han puesto en cuestión la permanencia del Movimiento Tercer Sistema (MTS), partido que era el sostén legal de esa coalición de tres frentes de izquierda, lo que orilló a los afines del asambleísta del Chapare a buscar otras opciones.

El dirigente evista Reynaldo Ezequiel en puertas del TSE. Foto: RKC.

La eventual alianza entre Rodríguez, líder emergente del ala evista del MAS, y Fernández, genera reacciones divididas. Algunos analistas sostienen que sería una coalición pragmática que puede unir sectores juveniles con otros populares donde aún hay presencia del partido celeste y blanco; para algunos, es un acuerdo con escaso sustento ideológico. Para Astorga, esa alianza le pasará factura al burgomaestre cruceño, debido a la resistencia histórica del electorado cruceño a las figuras asociadas al masismo.

Astorga también se refirió a las movilizaciones de los sectores afines a Evo Morales y las recurrentes declaraciones de sus allegados, quienes insisten en la habilitación electoral del expresidente, incluso con amenazas de ‘incendiar’ el Tribunal Supremo Electoral (TSE) si es que no acepta las candidaturas del binomio presidencial y de los candidatos del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol).

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga. Foto: captura pantalla

“Ya aburren estas declaraciones que están realizando los mismos parlamentarios evistas, porque no tienen sentido, porque Evo Morales no está habilitado, la sigla de Pan-Bol ya no se puede inscribir, han vencido los plazos por parte del TSE, estas son declaraciones que no vienen al caso. Quieren incendiar algo, que lo hagan con la casa de Evo Morales, pero que no vengan a provocar al pueblo paceño”, apuntó.