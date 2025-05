Diputado Ormachea: “El TSE estaría fallando a favor de Andrónico por encima de partidos políticos”

Aseguró que el Órgano Electoral no puede actuar en función de intereses individuales.

Fuente: DTV

El diputado de Comunidad Ciudadana, José Ormachea, cuestionó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la posibilidad de que habilite al senador Andrónico Rodríguez con otra sigla política, pese a los procesos de extinción del Movimiento Tercer Sistema (MTS) y la eliminación de la Alianza Popular.

“Si el Tribunal Supremo Electoral falla y decide, a través de Sala Plena, que Andrónico Rodríguez puede tranquilamente saltar de organización en organización política en función a que ya se está empezando el trámite de extinción del MTS y ya la eliminación de la Alianza Popular, significa que el TSE estaría fallando a favor de una persona por encima de partidos políticos, lo cual sería una inconstitucionalidad y una ilegalidad”, afirmó Ormachea.

El legislador agregó que el Órgano Electoral no puede actuar en función de intereses individuales. “No puede emitir un criterio el TSE en función a lo que lo beneficie a Andrónico Rodriguez o a una sola persona. Esto quiere decir que si MTS no cumplió las reglas, toda su lista se baja y su binomio entero también, y no pueden ir saltando de partido en partido”, sostuvo.