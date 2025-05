Dirigente cruceño del MAS afirma que los errores cometidos por Arce serán subsanados por Eduardo del Castillo

Hugo Salvatierra defiende la candidatura de Eduardo del Castillo y resalta que, al ser un candidato cruceño, tendrá una mirada dirigida no solo a occidente, sino a oriente.

El dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, Hugo Salvatierra, defendió la renovación que representa el actual candidato de esa tienda política y exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y expresó que será un factor de unidad de la militancia para lograr la permanencia del partido que está en el poder por casi dos décadas, pero que, en los últimos años, está acorralado por la mayor crisis económica en cuatro décadas que no puede resolver hasta la fecha.

Del Castillo fue ministro de Gobierno desde noviembre de 2020 hasta mayo de 2024 y fue una de las figuras más visibles del gabinete de Luis Arce Catacora; su postulación anunciada hace unos días ha generado apoyo de un sector dentro del MAS, pero también resistencia en otras organizaciones sociales, que estiman que no tiene el perfil para afrontar un contexto político marcado por la crisis económica, el desabastecimiento de divisas y una creciente fragmentación interna en el partido oficialista.

“Tuvimos errores y vamos a ser autocríticos, vamos a tratar de enmendar esos errores a través de una persona joven, que tiene una visión de país mucho más amplia que cualquier candidato que pueda estar en esta elección; vamos a mostrar que tuvimos nuestras fallas incluso internas, donde nuestro peor enemigo fue nuestros propios compañeros”, reconoció el dirigente, además de reiterar que, ante la negativa de sus exaliados al llamado de Arce a la reunificación, el frente se concentrará en fortalecer su relación con el pueblo.

En consecuencia, subrayó que Del Castillo no tiene pensado bajar su candidatura para favorecer a otros candidatos de la izquierda como Andrónico Rodríguez y que, más bien, se trabaja en una estrategia política basada en medidas que permitirán reencauzar las políticas públicas y el reconocimiento de los errores cometidos en la actual gestión, los cuales fueron agravados por el boicot de los partidos tradicionales y del ala radical del MAS contra el gobierno de Arce Catacora.

En ese sentido, destacó que la candidatura de Eduardo del Castillo representa una renovación dentro del partido y una oportunidad para corregir el rumbo del país. “Si Del Castillo es presidente va a tomar sus propias decisiones, que tal vez no sean parecidas a las que tomó Lucho, Jeanine ni Evo; pero puede pasar, porque cada uno tiene su propio criterio y su propia visión de país”, afirmó el dirigente, para luego resaltar que habrá una mayor apertura a oriente al tratarse de un candidato de esa región.

Respecto a una valla publicitaria que proclamaba a Del Castillo, en el municipio de Montero, que fue destruida a pocas horas de su instalación; Salvatierra, puntualizó que este hecho refleja las dificultades que enfrenta el partido para hacer campaña en algunas regiones, tal cual sucedió en anteriores contiendas electorales en algunas poblaciones del departamento oriental.

“Para nosotros siempre fue difícil hacer campaña, antes no nos dejaban circular por el centro de la ciudad, no nos dejaban hacer campaña; por eso, en la mayoría de las elecciones que hemos participado ha sido el voto duro de nosotros más el voto de los indecisos y de la gente que estaba disconforme con las anteriores gestiones, Montero no es la excepción”, refirió Salvatierra, que indicó después que la valla ya fue repuesta y tiene resguardo de los militantes.