Donald Trump profundiza la guerra comercial: duplicará los aranceles a la importación de acero

El presidente de EEUU dijo que la medida entrará en vigor la próxima semana y que servirá para “proteger” a la industria local “de la influencia extranjera y la competencia injusta”

Donald Trump habló este viernes en un acto con trabajadores del acero (REUTERS/Leah Millis) Donald Trump habló este viernes en un acto con trabajadores del acero (REUTERS/Leah Millis)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que duplicará los aranceles a la importación de acero para proteger a la industria local “de la influencia extranjera y la competencia injusta”.

En un acto ante trabajadores acereros, el mandatario republicano dijo que el gravamen para importar acero a Estados Unidos pasará del 25 al 50 por ciento. Señaló que la medida entrará en vigor la próxima semana y afirmó que “nadie va a poder eludir eso”.

“Vamos a subir los aranceles sobre el acero en los Estados Unidos, lo que asegurará aún más la industria siderúrgica en el país”, informó Trump en un mitin en la ciudad de Pittsburgh (Pensilvania) en el que celebró el acuerdo de inversión de la acería japonesa Nippon Steel en la estadounidense U.S. Steel.

El precio de los productos siderúrgicos ha aumentado aproximadamente un 16% desde que Trump asumió la Presidencia este año, según el índice de precios al productor del Gobierno.

Trump visitó a los obreros de la empresa U.S. Steel Corporation–Irvin Works en West Mifflin, Pensilvania, este 30 de mayo de 2025 (REUTERS/Leah Millis) Trump visitó a los obreros de la empresa U.S. Steel Corporation–Irvin Works en West Mifflin, Pensilvania, este 30 de mayo de 2025 (REUTERS/Leah Millis)

El anuncio de Trump de duplicar los aranceles también responde a un objetivo declarado de fortalecer el control estadounidense sobre la emblemática compañía siderúrgica U.S. Steel, resaltando su deseo de conservarla en manos americanas a pesar de la participación de capital extranjero. Aunque inicialmente prometió bloquear el intento del fabricante japonés de adquirir U.S. Steel, ha dado un giro en su postura al anunciar un acuerdo preliminar que permitiría lo que describió como una “propiedad parcial” por parte de Nippon Steel. Sin embargo, los detalles exactos del acuerdo aún no están claros, ni ha sido confirmado oficialmente cómo se estructuraría esta participación.

Durante su campaña electoral, Trump prometió que la revitalización de la industria manufacturera estadounidense sería una prioridad de su segundo mandato. Y el destino de U.S. Steel, que en su día fue la mayor empresa del mundo, podría convertirse en una carga política para su Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato en el estado indeciso de Pensilvania y otros estados clave que dependen de la industria.

Trump dijo el domingo que no aprobaría el acuerdo si U.S. Steel no permaneciera bajo control estadounidense y afirmó que mantendrá su sede en Pittsburgh.