“¿Dónde está mi arroz?, dice la víctima del robo de más de 1200 quintales que fueron entregados a dos choferes para su traslado

La mujer que contactó mediante un grupo de WhatsApp de transportistas que realizan el traslado de mercadería, y terminó siendo víctima del robo de más de 1.200 quintales de arroz, continúa peregrinando en busca de recuperar el cargamento.

¿Dónde está mi arroz?, continúa preguntando Abigail Calle, la mujer que fue víctima del robo, quien teme que su mercadería no aparezca y producto de la deuda con otros proveedores, quede hasta sin su casa.

“Yo quiero recuperar mi mercadería, parte es prestado, ahora me están llamando las peladoras de donde yo me presté el arroz, hasta me está llamando el Banco. No puede ser que por culpa de estos delincuentes yo llegue a perder hasta mi casa y mis hijos queden sin un hogar”, manifestó la víctima,

Los afectados son Abigail y su hermano, quienes buscaban enviar los 1.260 quintales de arroz a Oruro, pero desafortunadamente el arroz fue desviado y nunca llegó a destino.

La mujer asegura tener pruebas en contra de dos choferes de camiones, quienes fueron contactados mediante un grupo de WhatsApp de transportistas que supuestamente se dedican al traslado de mercadería.

”Tomamos contacto con el chofer mediante un grupo de WhatsApp de transportistas. Estos choferes estaban acostumbrados a cargar, mercadería ajena. Andrés M., y Carlos Bladimir M., siempre trabajaban de esa forma. Aunque yo no sabía, porque ellos personalmente hablaros conmigo y les pedí las garantías necesarias de los camiones y demostraron ser los dueños de los camiones”, explicó.

Sin embargo, después de que el cargamento partiera rumbo a Oruro, la víctima perdió contacto con ellos, hasta que empezaron a reclamarle por qué no llegaba a destino la mercadería.

“Aún no sabemos el paradero del arroz, no sabemos porque después que lo descargaron, lo subieron a camiones pequeños y de ahí tomó otro rumbo el arroz”, dijo Calle, luego de mostrar videos de cámaras de vigilancia donde se observa un camión con el cargamento de arroz.

Los dos choferes sindicados de robar el arroz, fueron capturados, uno de ellos fue liberado tras cumplir ocho horas de arresto, mientras que el segundo, fue puesto aprehendido y puesto ante un juez, donde se le otorgó la libertad.

La víctima del robo de arroz, pide apoyo para recuperar su mercadería.

”Ayer, mediante una audiencia, el chofer Carlos M., que está implicado en varias estafas, en varios robos de carga sacados de Aduana y robo de fierros de construcción, fue liberado. El otro chofer también fue liberado, pese a que teníamos pruebas”, reclamó.

Señaló que pare de las pericias realizadas, evidenciaron que el arroz habría sido descargado en el octavo anillo de la capital cruceña, mientras que el segundo camión, hizo la descarga al frente de su casa.