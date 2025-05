Doria Medina califica de “no realistas” y “fantasías” las promesas de Reyes Villa sobre el dólar y el litio

Manfred Reyes Villa plantea titulación de bonos adelantados de litio y sostiene que situará la cotización del dólar entre 7 y 8,20 bolivianos.

Fuente: Unitel

Samuel Doria Medina, empresario y precandidato de la alianza Unidad, calificó de “fantasías” y “no realistas” las promesas Manfred Reyes Villa, precandidato por APB -Súmate, respecto a la cotización del dólar y la titulación de bonos adelantados de litio para conseguir el ingreso de la divisa al país.

“Yo le preguntaba a un estudiante de primer año de Economía y él me decía que en la economía no hay milagros. Una vez que el dólar ha cambiado de precio porque hay escasez y el mercado ha definido el nuevo precio del dólar plantear que va a volver atrás no es realista”, reaccionó el empresario respecto a la promesa electoral de Reyes Villa de situar la cotización del dólar entre 7 y 8,20 bolivianos.

[Foto archivo] / El precandidato Samuel Doria Medina.

El alcalde de Cochabamba, la noche de este domingo en Así Decidimos, indicó que tiene un plan e traer 10.000 millones de dólares mediante la titulación de bonos adelantados de litio, es decir, el dinero no provendrá de créditos.